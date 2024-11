šport

Brežičan Zorčič zmagal na svojem krstnem nastopu v državni ligi

18.11.2024 | 13:50 | E. Sečen

Ljubljana/Brežice - Pretekli konec tedna so se najboljši slovenski športni strelci različnih starostnih kategorij merili na dvodnevnem turnirju drugega letošnjega ligaškega tekmovanja za pokal Slovenije na 10-metrski razdalji. Za tekmovalce jugovzhodne Slovenije je bil vikend relativno uspešen, manjkalo je več uvrstitev na zmagovalni oder, česar so vsekakor sposobni. Zabeležili so dve zmagi. Igor Zorčič (Brežice) je zmagal v kategoriji do 15 let ter članska ekipa novomeških Gorjancev v 1.B ligi.

Drugo mesto je v kategoriji do 15 let osvojila Sevničanka Lija Janežič, tretji mesti pa sta pripadli Novomeščanoma Galu Krhinu med kadeti in Klari Ivanc med članicami 1. B lige.

V 1.A državni ligi za pokal Slovenije sta posavski ekipi Maroka Sevnice in Brežic zasedli 7. in 10. mesto. Vsi navedeni so nastopili v disciplini zračna pištola.

