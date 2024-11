dolenjska

Letno in zimsko vzdrževanje cest v rokah CGP d.d.

18.11.2024 | 18:10 | L. Markelj

Škocjan - Občina Škocjan je sklenila dve koncesijski pogodbi za pet let, in sicer za redno vzdrževanje občinskih cest ter zimsko službo. Obe dejavnosti bo v prihodnje izvajalo novomeško gradbeno podjetje CGP, d.d. Pogodbi sta danes dopoldne podpisala župan Jože Kapler in predsednik uprave CGP Martin Gosenca.

Jože Kapler in Martin Gosenca pri podpisu pogodbe danes dopoldne na občini Škocjan. (Foto: Občina Škocjan)

V občini Škocjan, kjer premorejo kar 120 kilometrov lokalnih javnih cest, temu področju posvečajo dosti pozornosti, saj vedo, kaj dobra cesta in prevoznost pomeni občanom. V predlogu proračuna za leto 2025, ki je zdaj v javni razpravi, je za redno vzdrževanje planiranih 170 tisoč evrov, za zimsko pa sto tisočakov.

Kot pove Kapler, si želijo ugodno zimo, kar pomeni s čim manj snega, saj bodo neporabljena sredstva iz zimskega vzdrževanja potem namenili za letno vzdrževanje lokalnih cest. V bližnji prihodnosti načrtujejo dokončati obnovo ceste v Goriški Gori, nadaljevati z deli v Malih Poljanah itd.

»Dosti je še dotrajanih cest za obnovo, saj minevajo desetletja od asfaltacije in potrudili se bomo, da to področje izboljšujemo. So pa ceste nikoli dokončana zgodba,« poudari župan.

