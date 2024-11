kronika

Z 1,6 promila po AC v nasprotno smer; v gostilni grozil z nožem

18.11.2024 | 13:15 | M. K.

V petek nekaj pred 22. uro so bili policisti obveščeni o nevarnem ravnanju voznika kombija, ki je po avtocesti iz smeri Mirne Peči proti Trebnjem vozil v nasprotni smeri in povzročil prometno nesrečo ter nadaljeval z vožnjo. Policisti PPP Novo mesto so ga izsledili, ustavili in skupaj z delavci DARS-a zagotovili varnost ostalih udeležencev v prometu, danes poročajo s PU Novo mesto. Ugotovili, da je 36-letni voznik kombija Opel vivaro pri naselju Grm zapeljal na avtocesto v nasprotni smeri. Iz smeri Ljubljane sta takrat pravilno pripeljala voznika osebnih avtomobilov znamk Toyota in Audi. Voznik Toyote je v izogib čelnemu trčenju zavil desno in trčil v Audija ter oplazil kombi 36-letnika, ki je po trčenju nadaljeval z vožnjo v nasprotni smeri. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,78 miligrama alkohola. Zoper 36-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Prehitra 18-letnica

Sevniški policisti so bili v petek nekaj pred 11. uro obveščeni o prometni nesreči med Boštanjem in Jelovcem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 18-letna voznica začetnica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala je preko nasprotnega smernega vozišča in trčila v varovalno ograjo. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog.

Prehitra na avtocesti

V petek okoli 11.30 so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Škoda italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 185 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 55 km/h. 44-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Prav tako na Obrežju so včeraj popoldne kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW avstrijskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrost 185 km/h. 54-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve izrekli globo.

Prijeli moškega, ki je grozil

V noči na soboto so policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi moški kričal in grozil z nožem. Takoj so se odzvali, 29-letnega osumljenca prijeli in mu zasegli žepni nož, s katerim je grozil. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja grožnje.

Prijeli tatove drv

Policisti PP Šentjernej so bili v petek obveščeni o tatvini drv na območju Polhovice. Na kraju so prijeli tri osumljence, ki so kradli drva in jih nalagali v kombi. Drva so zasegli in jih vrnili oškodovancu. Okoliščine tatvine še preverjajo.

Vlomi in tatvine

Na območju Semiča je v noči na petek nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar, suhomesnate izdelke in več pločevink s pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Med 12. 11. in 15. 11. je v Semiču neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel visokotlačni čistilec in škarje za obrezovanje. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 900 evrov.

S parkirnega prostora na Seidlovi cesti v Novem mestu je v petek med 11. in 16.30 nekdo ukradel osebni avtomobil Renault megane bele barve, registrskih oznak NM EK633.

V petek okoli 20. ure je na Bajčevi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z dokumenti in bančno kartico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 700 evrov.

Na območju Gabrja je v petek okoli 22.30 nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V noči na soboto je v okolici Metlike neznanec vlomil v dva gostinska lokala in ukradel denar in tobačne izdelke. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 8.000 evrov škode.

V Regrči vasi v Novem mestu so v noči na soboto neznanci vlomili v štiri parkirane avtomobile. Iz dveh niso ničesar odnesli, iz dveh pa očala, ključe in dokumente vozil.

V naselju Križišče na območju Krškega je v soboto nekdo skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo.Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Drski v Novem mestu je med 16. 11. in 17. 11. neznanec poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Včeraj popoldne je na parkirnem prostoru na območju Čateža ob Savi nekdo vlomil v pet avtomobilov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Mirni je v minuli noči neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

Migranti

Policisti so med 15. 11. in 18. 11. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Rakovec, Mihalovec, Jesenice, Vrhje, Prilipe, Slovenska vas, Mostec, Orešje na Bizeljskem) prijeli 63 državljanov Sirije, 26 Afganistana, 25 Egipta, 14 Maroka, devet Indije, osem Turčije, štiri Pakistana, tri državljane Nepala in Irana, po dva državljana Somalije, Mongolije, Rusije, Kameruna in Kitajske, državljana Iraka, Bangladeša, Šrilanke in Libanona. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Velika sela) so prijeli 16 državljanov Maroka, štiri Alžirije, dva državljana Tunizije in državljana Jordanije in na območju Sevnice šest državljanov Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 15. 11. in 18. 11. posredovali v 225 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 660 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 35 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 37. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

