Pravo meso, tudi za vegetarijance?

18.11.2024 | 19:00 | D. Stanković

Novo mesto - Kakšna bo prihodnost kmetijstva in pridelave hrane? Kakšni so svetovni izzivi logistike v kmetijstvu? Kako daleč (ali pa blizu) smo od pridelave mesa v laboratorijih? O vsem tem in tudi o svoji podjetniški poti in razmišljanju izven okvirov je na 18. mednarodni konferenci o logistiki v kmetijstvu na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto govoril poseben gost, inovator svetovnega slovesa Ivo Boscarol. Z njim se je pogovarjal izredni profesor dr. Andrej Lisec.

Ivo Boscarol je prepričan, da bo naravna, ekološko pridelana hrana kmalu tako draga, da si jo bodo lahko privoščili le še premožnejši ljudje. (Foto: D. S.)

Boscarol že 30 let postavlja svetovne standarde v proizvodnji ultralahkih letal. Za svoj največji uspeh šteje razvoj brezemisijskega (električnega) letala.

Boscarolove ideje so neločljivo povezane z logistiko, logistika pa je nepogrešljiv del vsakega gospodarstva, tudi kmetijstva. Kot pravi, bodo decembra preizkusili novo posebno tovorno letalo z motorji za navpično poletanje.

Hkrati se ukvarja še s celo paleto drugih reči, vlaga v različne visoke tehnologije, biofarmacijo, medicino pa tudi v alternativno pridelavo hrane. O njej je začel razmišljati, ko je po svetu videl, kako težko ljudje pridejo do kakovostne hrane. Ideja, ki jo že razvijajo v njegovem laboratoriju, je, da bi hrano, kakršno danes pridelamo doma ali na kmetijah, iz izvornih celic pridelali v laboratoriju. Prepričan je, da bo naravno pridelana hrana kmalu predraga za velik del prebivalstva in si jo bodo lahko privoščili le najpremožnejši, hrana iz laboratorija pa bo bistveno cenejša.

Meso, pridelano v laboratoriju, lahko jedo tudi vegetarijanci in vegani, saj odpade njihov najpomembnejši argument – trpljenje živali.

