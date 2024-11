družabno

V znamenju ajdovega kolača

18.11.2024 | 11:20 | Martin Luzar

Vsako leto, ko zori ajda, na Bizeljskem pripravijo prireditev Bizeljski ajdov kolač. Letos je bilo to že osemnajstič. Organizacija dogodka je na plečih Društva kmetic Brežice, ki ga vodi predsednica Zdravka Kampijut (na fotografiji desno), in njegovega bizeljskega aktiva na čelu s predsednico Slavico Antolovič (levo). Od samega začetka pri izvedbah Bizeljskega ajdovega kolača pomembno sodeluje Milena Vranetič (druga z leve), ki v prireditvi vidi priložnost za ohranjanje lokalnih kuharskih posebnosti. Bizeljski ajdov kolač bolj tekne ob glasbi, s katero vsakič dogodek pospremi Vilko Urek, ki so mu na nedavni prireditvi podelili tudi zahvalo.

