Zahvala p. Janezu Hollensteinu

18.11.2024 | 11:40 | L. Markelj

Pleterje - Častni predsednik Kulturnega društva Zgovorna tišina Zvone Pelko, sicer priznani fotograf, je na srečanju članov konec tedna podelil zahvalo patru Janezu Hollensteinu ob nedavnem trojnem jubileju: 90. rojstnem dnevu, 70 let redovništva in 60 let od prihoda v pletersko kartuzijo, ki jo je deset let tudi vodil.

Člani KD Zgovorna tišina so se s posebnim priznanjem zahvalili p. Janezu Hollensteinu. (Foto: Jože Simončič-Pleterski)

S posebnim priznanjem so se mu člani zahvalili za njegovo duhovno prodornost, duhovni izraz v besedi in kovanem železju ter za njegova prizadevanja v dialoški širini slovenskega naroda. Hollenstein je namreč pomemben kartuzijan, menih, modri mislec pa tudi umetnik – umetniški kovač.

Zahvalo je izročil častni predsednik društva Zvone Pelko (na levi). (Foto: Jože Simončič-Pleterski)

Zbrani so si na novem platnu ogledali še multivizijski program, ki je nastal kot plod sodelovanja med p. Hollensteinom in Pelkom leta 1984, torej pred štirimi desetletji.

