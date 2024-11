šport

Krkaši še brez zmage

18.11.2024 | 08:10 | M. Š.

V nepopolnem šestem krogu 1. SNTL za moške sta bili odigrani le dve tekmi. Derbi je bil v Mariboru, kjer je vodilni Murexin s 4:1 ugnal domačine, v Ljubljani pa je bila na Kodeljevem Kajuh-Slovan prav tako s 4:1 boljši od Krke, kar je bila njegova prva zmaga v letošnji sezoni.

NTK Krka - od leve proti desni Karković, Pintar, Murn in Jedlovčnik (Foto: NTK Krka)

Dvoboj Slovana in Krke, ekip, ki v letošnji sezoni še nista okusila slasti zmage, so bolje začeli domačini, ki so po zaslugi Andraža Novaka in Vida Nared dobili igro dvojic. Podobno kot v Mariboru so tudi Novomeščani po zaslugi Nevena Krkovića izid izenačili, toda v nadaljevanju so se trije dvoboji končali s 3:2, v vseh treh pa so se zmage veselili domači igralci. Urban Janc porti Maju Murnu, Blaž Brodnjak proti Denisu Pintarju in Novak proti Murnu.

ŠD SU je bil v šestem krogu prost, obe ekipi Savinje pa sta svoja dvoboja preložili, saj aktualni državni prvaki igrajo na turnirju pokala Evrope v Grünwettersbachu. V petek so bili domačini boljši od njih s 3:0, danes pa jih je s 3:0 premagala še slovaška ekipa Vydrany.

Izidi v 1. SNTL za moške

Šesti krog: Maribor – Murexin 1:4, Kajuh-Slovan – Krka 4:1, preloženo: Savinja Plasard – Fužinar Inter Diskont, Savinja KPM – Mengeš, ŠD SU prost.

Vrstni red: 1. Murexin 10 (20:3) – tekma manj, 2. ŠD SU 8 (16:9) – tekma manj, 3. Savinja KPM 8 (16:13) – tekma manj, 4. Maribor 8 (20:13), 5. Savinja Plasar 6 (12:0) – tri tekme manj, 6. Fužinar Inter Diskont 2 (10:13) – dve tekmi manj, 7. Kajuh-Slovan 2 (9:17) – tekma manj, 8. Mengeš 0 (7:20) – tekma manj, 9. Krka 0 (2:24).

