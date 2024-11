kronika

Arzenal v gozdu; na balkonu bloka gorel cvetlični lonec

18.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj okoli 6.00 je v gozdu v bližini naselja Kočevske poljane, občina Dolenjske Toplice, občan našel neznana ubojna sredstva. Pirotehniki so na varnem kraju uničili minometno mino kalibra 50 mm, nemške izdelave, 15 ročnih bomb, 11 kosov pehotnega streliva, vse iz obdobja druge svetovne vojne, ter tromblon iz obdobja prve svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene pristojne službe.

Fotografija dela pirotehnikov je simbolična, iz arhiva. Na kar nekaj italijanskih ročnih bomb »Breda« ali po domače »paradajzerica«, ki so zelo pogosta najdba na Dolenjskem, so denimo naleteli ob prenovi oltarja v cerkvi na Trški gori. (Foto: DEvNUS)

Gorel cvetlični lonec

Ob 14.36 je na balkonu stanovanjskega bloka v Ulici Danila Bučarja v Novem mestu gorel plastični cvetlični lonec. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so z uporabo avtolestve vstopili na balkon ter goreč lonec odstranili in pogasili.

Gasili tudi veje

Ob 18.44 pred naseljem Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, ob lokalni cesti gorel večji kup vej. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili. Gorelo je na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Dimniški požar

V soboto zjutraj so v naselju Marindol, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Adlešiči so nadzirali izgorevanje saj in očistili dimnik.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obveščae, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu HRIB DESNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, izvod 2.REPČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo4:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963,

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK in TP MALI CEROVEC,

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS izvod 1.PROTI DV,

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz **TP SILOS STRAŽA, izvod 5.SALOPEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA . izvod Desno,

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE, izvod Proti Metliki.

