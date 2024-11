kultura

Šentjernejski upokojenci znajo tudi lepo peti

17.11.2024 | 20:00 | L. Markelj, foto: Emil Turk

Šentjernej - V letu, ko najštevilčnejše društvo v občini Šentjernej, Društvo upokojencev (DU) Šentjernej – šteje preko 600 članov - slavi 70 let delovanja, je njihov pevski zbor včeraj zvečer povabil na prvi samostojni koncert.

MePZ DU Šentjernej se je sinoči predstavil na prvem samostojnem koncertu in privabil polno dvorano obiskovalcev.

MePZ DU Šentjernej, ki ga vodi domači glasbenik Slavko Frančič iz znanega narodno-zabavnega ansambla Frančič, sicer deluje že okrog osem let in je nastal na pobudo takratnega predsednika društva Marjana Bratkoviča. Leto dni ga je vodil Slavko Antončič, potem pa ga je prevzel Frančič.

Kot pove slednji, so se pevci zbrali brez nekih ambicij, kje bi nastopali. Radi prepevajo bolj zase in za svojo dušo, pesmi, ki so jim ljube še iz mladosti. Zdaj je za to tudi manj priložnosti kot v »starih časih«, ko so peli ob kmečkih opravilih, raznih praznikih ipd.Pevci upokojenci so tako redno nastopali le na letnih revijah pevskih zborov društev upokojencev, sicer pa ne.

Vsi nastopajoči so ob koncu združili moči.

»Zdaj smo se opogumili in stopili na oder in to v domačem kraju. Veseli nas, da smo dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja razprodali zelo kmalu, kar pomeni, da nam domača publika želi prisluhniti,« je povedal predsednik zbora Slavko Frančič. Pevci, ki jih je zdaj v zboru 19 in celo nekaj več moških kot žensk, so se potrudili in pripravili zanimiv program.

Franc Hudoklin, predsednik DU Šentjernej.

Zapeli so nekaj ljudskih in nekaj narodno-zabavnih pesmi, ki so mnogim znane in ljube, zraven pa jih je Frančič spremljal na harmoniki. Z eno Slavkovo in eno Avsenikovo pesmijo pa so se predstavili ob igranju ansambla Frančič. Vsi so nastopili tudi v lepih novih oblačilih, kar jim je za to priložnost omogočilo društvo.

Šentjernejski petelini se je poimenoval mladi glasbeni rod Frančičevih.

Šentjernejski pevci upokojenci imajo vaje vsako sredo ob 18. uri v prostorih DU Šentjernej na Novomeški cesti in veseli bodo kakih novih glasov. »Več nas bo, bolj bo veselo,« pravi predsednik.

Pohvalnih besed o zboru in zahvalo je pevcem izrekel tudi novi predsednik DU Šentjernej Franc Hudoklin. Dogodek, na katerem so nastopili tudi Šentjernejski petelini (4. generacija Frančičev, Elen Antončič in ansambel Frančič, je prijetno povezovala Anita Petrič.

