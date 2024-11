šport

Krško bo prezimilo na vrhu

17.11.2024 | 08:50 | I. V.

Novo mesto, Krško - Nogometaši Krškega Posavja so se v zmago v zadnjem krogu jesenskega dela 3. SNL vzhod v gosteh v Prevaljah nad Korotanom s 3:1 povzpeli na vrh prvenstvene lestvice in s tem napovedali vrnitev v družbo drugoligašev.

Krčani so v Prevaljah začeli odločno in že v 12. minuti z zadetkom Nikija Radoviča povedli in na odmor odšli z dvema zadetkoma prednosti. V 41. minuti je v polno zadel še Jakob Črpič. V drugem polčasu so Prevaljčani poskusili storiti, kar se storiti da, in se v 48. minuti z zadetkom Matica Turičnika vrnili v igro in upali vse do 87. minute, ko je iz 11 m zadel Žiga Jurečič in tako postavil končni izid srečanja.

Brežičani so tokrat igrali doma in z zadetkom Josipa Ćosića z 11 metrov v 85. minuti premagali Čardo Marjanci. Kot rečeno bodo Krčani prezimili na prvem mestu prvenstvene lestvice, kjer imajo s 30 točkami le točko prednosti pred tremi moštvi - ZASE Videm, Hajdino in Brežicami 1919Terme Čatež. Spomladi bo očitno še pestro.

V drugi ligi je Krka tokrat gostovala pri Biljah, s katerimi se je razšla brez zadetkov in s točko povzpela na začasno deveto mesto. Drugoligaše do odmora čaka še en krog. Krka se bo v gosteh pomerila z ljubljanskim Slovanom.

