Preko 50 jedi iz ajde – slanih in sladkih

17.11.2024 | 10:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Bela Cerkev - Festival ajdovih jedi, ki so ga v Društvu podeželskih žena in deklet Bela Cerkev prvič pripravili leta 2019, je postal tradicija in prepoznaven v lokalnem okolju in tudi širše. Ta konec tedna so ga pridne članice društva pripravile že petič in znova dokazale, kako vsestransko uporabna je ajda, to pomembno žito, za katero je priporočljivo, da večkrat nadomesti običajno pšenico ali riž.

Betka Verščaj je vesela, da je 5. festival ajdovih jedi uspel.

Koliko zdravilnih lastnosti ima zaradi bogate hranilne vrednosti in drugega, zaradi česar je še kako pomembna za naše počutje in zdravje, je včeraj popoldne na razstavi v Hiši žive dediščine številne zbrane spomnila predsednica društva Elizabeta Verščaj.

Vanilijeva ajdova kaša z malinami je bila novost.

»Rade pripravljamo te jedi, saj vidimo, kako so zdrave. Uživanje ajde znižuje holesterol in krvi tlak, izboljšuje prebavo, preprečuje diabetes. Določene sestavine v zrnju varujejo telo pred škodljivimi vplivi sevanja, preprečujejo gangrene in ozebline, ter pospešujejo prepustnost kapilar. Holin v zrnju zboljšuje delovanje jeter, z ajdo pa svoje telo obogatite tudi z železom, cinkom, magnezijem, fosforjem in selenom. S pomočjo flavonoidov ajda zelo uspešno uničuje rakave celice,« je dejala Verščajeva, upokojena profesorica praktičnega pouka na Srednji gostinski šoli v Novem mestu, in poudarila še pomen ajde za kranjsko čebelo in slovenskega čebelarja.

Ajda je zdravilna in dobra

Ajdova bajadera

Ajdove jedi so tudi zelo dobre. »Velika prednost ajde pa je tudi, da se s svojim prepoznavnim žlahtnim okusom v sodobni kulinariki odlično kombinira z drugimi živili. Ajdove jedi se prilegajo tako h kislemu zelju, solati, mesu kot k sladici, jabolku itd. In koliko jedi se da pripraviti iz ajde!« pove predsednica belocerkovškega društva, ki želi, da je ajda vse pogosteje na naših jedilnikih. Mnogi, ki zdravo jedo, to že upoštevajo in k temu je zagotovo prispeval tudi festival ajdovih jedi.

Plesna skupina je navdušila.

Članice DPŽD Bela Cerkev so za tokratno razstavo skuhale in spekle preko 50 različnih jedi, od slanih do sladkih: od znamenite vinjevrške pogače, ki je njihova stalnica, ajdovih žgancev, škratove klobase v ajdovem kruhu, do ajdove kaše z gobami v skodelici iz vlečenega testa, polente s kislim zeljem, ohrovtovih sarmic z ajdovo kašo, musake iz kislega zelja in ajdove kaše, piščanca na posteljici iz ajdove kaše in pora, gratiniranih ajdovih štrukljev, ajdove gibanice, pice iz ajdove moke, do lešnikovih ajdovih piškotov, ajdove rolade s kislo smetano in marmelado, medene ajdove torte z lešniki itd.

Novosti ne manjka

Omeniti velja novosti, kot so npr. baklava z ajdovo kašo in čokolado ter ajdove bajadere in jedi v kozarčkih, kar je trenutno zelo modno: vanilijeva ajdova kaša z malinami ter jogurtova strnjenka z ajdo in kakijem.

Kot pove Betka Verščaj, večine jedi ne ponavljajo in jih pripravljajo prvič. V knjižici Jedi iz ajde, ki jo je društvo izdalo pred petimi leti, je sto različnih receptov, tako da izzivov ne manjka tudi v prihodnje.

Polna dvorana obiskovalcev HŽD v Beli Cerkvi.

Na razstavi ni manjkala tudi ajdova pita z višnjami in skuto, ki je z vsemi točkami zmagala na nedavnem državnem ocenjevanju pit v Šmarjet. Renata Lužar, članica DPŽ Šmarjeta, je v kuhinji HŽD prikazala, kako jo pripraviti, tako da se je bo zdaj zagotovo lotila še kaka gospodinja.

Renata Lužar z zmagovalno pit.

Razstavljene jedi je pripravljalo okrog 30 članic, mnoge so sodelovale tudi na delavnicah Priprave jedi iz ajde in vsem gredo čestitke. Najlepša zahvala je bilo seveda navdušenje obiskovalcev, ki so ob koncu dogodka vse jedi tudi degustirali in se le čudili, kaj vse znajo in zmorejo pripraviti pridne gospodinje v Beli Cerkvi.

Kmetija Klepec se predstavi

Jedi iz ajde, te starodavne kulturne rastline, pa ne bi bilo, če je kmetje na slovenskih poljih kmetje ne bi sejali. K sreči so naša polja vse bolj bela. Med pridelovalci je tudi družina Klepec s Krasinca v Beli krajini, ki se je v Beli Cerkvi prvič predstavljala z vrhunskimi izdelki s kaljeno ajdo, kar je nekaj posebnega celo v evropskem prostoru.

Predstavila se je Kmetija Klepec iz Bele krajine.

Kmetijo in njihovo delo sta predstavila Mojca in Jože Klepec ter poudarila zlasti njihovo kaljeno moko in kaljene ajdove hrustavčke, pa kaljene testenine, čokolade s kaljeno ajdo, namaze, kosmiče, kašo, pa tudi hladno stiskana olja, itd. Vse to prodajajo tako na domači kmetiji kot preko spletne trgovine, zadovoljni kupci pa so jim največja nagrada za trud, čas in energijo, ki jo vsa družina Klepec vlaga v svoje delo.

Na razstavi se je predstavil tudi domači Mlin Košak iz Družinske vasi, ki odlično sodeluje z društvom in vedno priskoči na pomoč z dobro domačo moko, ter šentjernejski mlin Rangus.

Jana in Jože Košak iz Mlina Košak

Obiskovalci pa niso uživali le v jedeh iz ajde, ampak tudi v bogatem kulturnem programu, ki je pospremil prireditev. Nastopili so: otroci iz Bele Cerkve s harmonikarjem Klemnom Hribarjem, pa njegovi mladi harmonikarji; Vesna Durič, ki je srčno zapela pesem Venite rožce moje; Anica Brulc, ki je recitirala Pesem o ajdi; Pevska skupina babice in dedki s harmonikarjem Klemnom Hribarjem, Metka Kovačič, ki je nasmejala s skečem Naročilo bo, ter Plesno društvo Country Lajf iz Šentjerneja.

