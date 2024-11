dolenjska

Odslej zbiranje odpadkov individualno. Bo učinkovitejše?

16.11.2024 | I. Vidmar

Novo mesto - Novomeška občina prehaja na individualno zbiranje komunalnih odpadkov. Tako so svetniki odločili na četrtkovi seji občinskega sveta. K temu občino silijo zahteve in cilji nacionalne zakonodaje in smernice Evropske unije, ki spodbujajo nadaljnje zmanjšanje mešanih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov. Z zdajšnjim načinom zbiranja sta odstotek ločeno zbranih frakcij in njihova kakovost prenizka.

Poskusno individualno zbiranje odpadkov v Žabji vasi. Ko bo zadeva stekla v vsej občini, bodo tudi za embalažo in biološke odpadke zabojniki. (Foto: Komunala Novo mesto)

Odločitev novomeške občine, da bo odslej zbiranje komunalnih odpadkov potekalo individualno, ki jo bo danes potrdil tudi občinski svet, je predvsem posledica nedoslednosti občanov pri ločevanju odpadkov pri odlaganju v zabojnike na ekoloških otokih. S tem ukrepom želijo izpolniti cilj, h kateremu so se države članice zavezale z uredbo Evropske unije, po kateri naj bi do leta 2030 reciklirali 60, do leta 2035 pa 65 odstotkov zbranih komunalnih odpadkov.

Trenutni sistem zbiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini Novo mesto, ki temelji na integralnem pristopu, kjer več gospodinjstev oddaja odpadke na skupnem prevzemnem mestu, k temu cilju očitno ne vodi oziroma ne zagotavlja zadostnega odstotka ločeno zbranih odpadkov. »Opažamo, da odstotek ločeno zbranih komunalnih odpadkov že nekaj let stagnira. Trenutno ločeno zberemo približno 52 odstotkov odpadkov, kar je premalo. Neustrezna pa je tudi kakovost ločeno zbranih odpadkov. V mešanih komunalnih odpadkih je preveč primesi, ki tja ne sodijo. Da bi izboljšali kakovost ločeno zbranih odpadkov in zmanjšali količino mešanih komunalnih odpadkov, ki gredo na obdelavo in odlaganje, kar je velik strošek, smo morali storiti naslednji korak, to je preiti na individualno zbiranje,« o odločitvi pove Urška Ožbolt, vodja Oddelka za komunalne dejavnosti na Mestni občini Novo mesto.

Urška Ožbolt

Zabojniki k vsaki hiši

Tako bo vsaka hiša v novomeški občini dobila zabojnik za mešane komunalne odpadke, zabojnik za mešano embalažo in tudi zabojnik za biološke odpadke, če se tako odločijo oziroma če teh ne bodo odlagali v kompostnik. »Za biološke oziroma organske odpadke sta le dve možnosti: ali kompostnik ali poseben zabojnik, drugam jih ni dovoljeno odlagati. Naš cilj, zapisan v Strategiji prehoda na individualni način zbiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini Novo mesto, ki so jo pripravili v Komunali Novo mesto, je, da čim več odpadkov zberemo ločeno. Je pa pri tem nekaj omejitev. Te so na primer prostorske, omejitve, povezane z dostopom in tudi s stroški,« navaja Urška Ožbolt. Steklo, papir, odpadno jedilno olje in kosovne odpadke bomo tudi v prihodnje zbirali na isti način kot do zdaj. Tako zbiranje omogoča boljši nadzor nad ločevanjem na izvoru, povečuje ozaveščenost uporabnikov in neposredno vpliva na povečanje učinkovitosti ravnanja z odpadki.

Delno med izjeme spadajo tudi večstanovanjski objekti, kjer ne bo imelo vsako stanovanje svojih zabojnikov, bo pa določeno, da lahko stanovalci vsakega posameznega bloka odpadke odlagajo le v natančno določene zabojnike, in ne k sosedom. Med izjeme med drugim spadajo tudi zidanice.

»Osnovno sporočilo je, da smo mi tisti, ki proizvajamo odpadke in moramo zanje tudi poskrbeti. Odpadki so naša odgovornost. S Strategijo prehoda na individualni način zbiranja komunalnih odpadkov zagotavljamo ustrezno infrastrukturo za učinkovito zbiranje in ločevanje odpadkov,« pravi Urška Ožbolt.

Višji stroški

Stroški novega načina zbiranja odpadkov, ki so ga v novomeški občini preizkusili že v Krajevni skupnosti Žabja vas, kjer se je to sorazmerno dobro obneslo, vsaj kar se odstotka ločeno zbranih odpadkov tiče, bodo višji. Kar precejšen strošek bo nakup zabojnikov za individualno zbiranje odpadkov. Tudi samo individualno zbiranje odpadkov bo dražje, a bodo podražitev omilili nižji stroški njihove obdelave. Stroški zbiranja komunalnih odpadkov na letni ravni bodo po analizi Komunale višji za 440.000 evrov, začetek delovanja novega objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov pa bo predvidoma zmanjšal stroške obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov za 350.000 evrov, pri čemer so upoštevane tudi manjše količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov.

Novi sistem zbiranja komunalnih odpadkov ne bo uveden istočasno v celotni občini, ampak se bo to dogajalo postopoma: marca prihodnje leto v krajevnih skupnostih Gotna vas, Regrča vas, Šmihel in Drska, aprila v krajevnih skupnostih Kandija - Grm, Majde Šilc in Center, maja Ločna - Mačkovec, Mestne njive, Bršljin in Prečna, junija Mali Slatnik in Stopiče, septembra Brusnice, Gabrje in Dovž, oktobra Podgrad in Birčna vas, novembra Uršna sela in Otočec ter decembra Bučna vas in Gorenje Karteljevo.

Zaradi večjega obsega dela Komunala načrtuje tudi nakup treh novih vozil za odvoz odpadkov, kar bo stalo približno 600.000 evrov, nakup zabojnikov bo stal 470.000 evrov, zaposliti pa nameravajo tudi devet dodatnih delavcev.

‹ nazaj