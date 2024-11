kronika

Odprli pot do preminulega

16.11.2024 | 08:30 | I. V.

Novo mesto - Minulo noč operativci in reševalci niso imeli prav veliko dela. Gasilci so na območju Dolenjske in Posavja posredovali le dvakrat.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 22.50 je v Ulici Danila Bučarja v Novem mestu gorel zabojnik za papir. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ogenj pogasili. Zabojnik za papir je uničen, poškodovan je tudi zabojnik za biološke odpadke.

Ob 21.56 so na Cankarjevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala preminula oseba.

