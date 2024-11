kronika

FOTO: S ceste v odbojno ograjo

15.11.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 11.48 je na cesti Boštanj – Mokronog, v občini Sevnica, voznica osebnega vozila zapeljala s ceste in trčila v odbojno ograjo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posipali iztekle motorne tekočine ter preprečili nadaljnje iztekanje, nudili prvo pomoč poškodovanki do prihoda reševalcev, usmerjali promet in nudili pomoč avtovleki. Reševalci NMP Sevnica so voznico oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Foto: PGD Sevnica

Pomoč invalidu

Ob 15.00 so na Cesti na Dobravo, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerem je bila invalidna oseba.

