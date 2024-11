kultura

Karinina umetnost nevidnega

15.11.2024 | 15:00 | M. Ž.

Novo mesto - V razstavišču Rumena stena v prostorih Višje strokovne šole novomeške ekonomske šole so včeraj odprli prvo fotografsko razstavo mlade belokranjske oblikovalke in fotografinje Karin Golobič Umetnost nevidnega. Gre za petnajst fotografij, nastalih skozi različna obdobja njenega izobraževanja, ki bodo na ogled do začetka januarja.

Fotografska razstava Karin Golobič bo na ogled do začetka januarja. (Foto: M. Ž.)

Kot v orisu razstave, ki je nastala v sodelovanju z Zavodom Prospestus, navedel Igor Papež, slikar, oblikovalec in predavatelj na višji strokovni šoli, Karin Golobič v svojih fotografijah prepleta na videz težko združljiva svetova modnega oblikovanja in narave, v obeh pa odkriva abstraktne vzorce, ki jih površen pogled spregleda. »Tako na 'modnih' fotografijah raziskuje človeško telo, pri čemer oblačila postanejo del abstraktnih ozadij in niso osrednji del kompozicij. V fotografijah narave izolira elemente, kot so teksture, gobe, luže, lubja in jih kadrira v skoraj neprepoznavne oblike, ki izzivajo konvencionalne poglede na naravo,« med drugim opiše Papež.

Fotografiranje je njen hobi, ukvarja se tako s portretno, pokrajinsko in modno fotografijo ter različnih dogodkov, pri tem pa se vedno znova, kot pravi, vrača k abstraktni fotografiji, ki ji omogoča, da najbolj izrazi samo sebe. V vsem svojem ustvarjanju je 23-letnica, doma iz Hrasta pri Jugorju, tako pri modnem kot grafičnem oblikovanju, drzna in inovativna.

»Želim si premikati meje kreativnega oblikovanja, hkrati pa ohranjati poudarek na trajnosti, inovativnosti in funkcionalnosti. Pri tem uporabljam tradicionalne in digitalne tehnike, s katerimi povezujem modo, tekstil, grafično oblikovanje in fotografijo,« pove.

Karin Golobič se je po končani srednji ekonomski šoli v Novem mestu, smer medijski tehnik, odločila za študij mode in tekstilij na Fakulteti za dizajn v Ljubljani, zdaj pa obiskuje prvi letnik magisterija grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost. Pravi, da je bila ta odločitev prava, saj so se ji že po pičlem mesecu in pol odprle nove možnosti razvoja na področju ustvarjanja.

V času dodiplomskega študija so bila njena oblačila predstavljena na modnih revijah na Ljubljanskem tednu mode in reviji Gloss, obleka, izdelana iz reciklirane odeje, ki je na lanskem tednu mode prejela pohvalo za najkreativnejšo oblikovalsko rešitev projekta odejaUP, pa tudi v prvi marčevski številki revije Vogue Adria 2024, s čimer je na nek način vstopila v mednarodni modni prostor. S svojimi projekti se je predstavila na več razstavah, večinoma skupinskih pa tudi samostojnih kot denimo na Bienalu tekstilnih umetnosti v Kranju.

‹ nazaj