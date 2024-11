kronika

Pred policisti bežal v gozd

15.11.2024 | 11:00 | M. K.

Črnomaljski policisti so včeraj na območju Rodin včeraj nekaj po 7. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Fiat punto. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Zapeljal je na gozdno pot v smeri Bistrice, kjer so ga ustavili in mu preprečili nadaljnjo vožnjo. Ugotovili so, da gre za 45-letnega kršitelja, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na Knezovi ulici v Novem mestu je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukrdel dva kovčka z jedilnim priborom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.300 evrov škode.

Sinoči med 19.15 in 21.30 je na Vidmarjevi ulici v Novem mestu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata balkona vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah je ukradel zlat nakit, z vlomom in tatvino pa povzročil za 1.300 evrov škode.

V minuli noči je na območju Gorjancev nekdo vlomil v objekt in ukradel 60 evrov.

Prehiter na avtocesti

Nekaj po 20. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat hrvaških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. 26-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve izreki globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Obrežje, Rigonce, Kapele, Jereslavec, Jesenice na Dolenjskem)včeraj prijeli 27 državljanov Sirije, 23 Bangladeša, deset Afganistana, devet Maroka, šest Egipta, tri državljane Turčije, Pakistana ter Šrilanke in dva državljana Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli dva državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč z gmotno škodo in zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

