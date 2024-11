kronika

V Metliki gorele saje v dimniku

15.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 13.53 so na Marentičevi ulici v Metliki gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so pogasili požar in s termo kamero pregledali dimnik ter okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, TP KNEŽINA, TP MALA LAHINJA, TP IVANIČ, TP GORENJI SUHOR PRI VINIC, TP STARA LIPA 2, TP SUHOR IGM (KAMN.);

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu HRIB DESNO;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINC, TP KVASICA, TP DRAGOVANJA VAS, TP TANČA GORA 1, TP TANČA GORA 2, TP SELA PRI DRAGATUŠU, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP ZORENCI, TP BUTORAJ, TP FVE ZORENCI, TP VELIKA LAHINJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 2. STRAŽA - OMARICA NA KZ;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU.

- od 20:15 do 21:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMZS MAČKOVEC;

- od 21:30 do 22:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE KOGENERACIJA;

- od 23:00 do 00:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAZENI DOL. TOPLICE;

- od 23:00 do 16.11.2024 do 2:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GC STRAŽA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA 1981;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976, TP HRUŠICA 2, TP HRUŠICA MLIN;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU 2001.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, izvod 2. REPČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- od 8:00 do 14:00 na območju TP HRASTOVICA;

- od 8:00 do 10:00 na območju TP Slepšek, nizkonapetostno omrežje – RIBJEK IN OSTROŽNIK – NOVAK;

- od 10:30 do 11:30 na območju TP OSTROŽNIK na izvodu OSTROŽNIK;

- od 11:45 do 12:30 na območju TP PRAPROTNICA na izvodu PRAPROTNICA;

- od 12:45 do 13:45 na območju TP ŠENTRUPERT VAS na izvodu LEVO FRELIH.

