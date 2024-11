kočevsko-ribniško

Začela se je obnova gradu Turjak

15.11.2024 | 08:40 | STA

Ljubljana/Turjak - Na gradu Turjak v občini Velike Lašče so se začela obnovitvena dela, so sporočili z ministrstva za kulturo. Za izvajalca prenove je bilo izbrano podjetje Lesnina MG Oprema, ki je pogodbo v višini 8,38 milijona evrov z ministrstvom podpisalo 17. oktobra. Ministrstvo bo v obnovo gradu vložilo dobrih 10,4 milijona evrov sredstev.

Obnovitvena dela so del celovite obnove gradu. Pogodba za izvedbo gradbeniških obrtniških del ter opreme obsega rekonstrukcijo severnega trakta gradu, rekonstrukcijo obrambnega stolpa, manjšo rekonstrukcijo notranjega grajskega dvorišča, rekonstrukcijo in prizidavo lovskega doma, rušenje pokritega prireditvenega prostora, statično sanacijo ruševine konjušnice ter manjšo rekonstrukcijo celotnega grajskega parka z novo ureditvijo poti, zaščitnih ograj, zazelenitvijo in zasaditvijo novih rastlin.

V severnem traktu gradu Turjak bo umeščen hotel, v teh prostorih bo tudi del muzejske predstavitve objekta. V nekdanji pristavi oziroma lovskem domu bodo urejene dodatne nastanitvene kapacitete. Kot so zapisali na ministrstvu, bodo nastanitve namenjene nočitvam v sklopu kulturnih in izobraževalnih dejavnosti na gradu.

V kleti obrambnega stolpa bo vinska klet, ki bo namenjena degustaciji lokalnih vin in druženjem, v zgornjem delu stolpa pa bo večji dvovišinski prostor za razstave in druge kulturne dogodke, kot so literarni večeri.

V ruševinah konjušnice bo umeščena nova kolesarnica oziroma prostor za shranjevanje rekvizitov. Grajsko dvorišče bo ob ugodnem vremenu omogočalo širitev dejavnosti iz gradu na dvorišče. Urejene parkovne površine oziroma terase, ki so neposredno ob gradu, bodo vsebinsko podprle programsko prenovo gradu, piše v sporočilu.

Obnova gradu Turjak se nadaljuje po skoraj 20 letih, saj so se zadnja obnovitvena dela končala leta 2006. Zaključek gradbenih in obrtniških del je predviden konec prihodnjega leta, projekt pa bo predvidoma v celoti zaključen junija 2026. Ministrstvo je sredstva za obnovo namenilo iz načrta za okrevanje in odpornost ter iz proračuna.

Ministrica Asta Vrečko je ob tem povedala, da gre za eno pomembnejših prenov ministrstva, tako z vidika vloženih finančnih sredstev kot iz simbolnega vidika gradu Turjak. Prenova mu bo omogočila novo življenje, skrbno prilagojeno sodobni rabi kulturnega spomenika. Kot je napovedala, bo na voljo celostna izkušnja, od kulturnih, turističnih do gostinskih dejavnosti.

