družabno

90 let Jožefe Vukšinič

14.11.2024 | 14:50 | Renata Mikec

Foto: OZRK Metlika

Jožefa Vukšinič, po domače Logarova Pepca z Božakovega pri Metliki, je praznovala 90. rojstni dan. Rojena v Rosalnicah je odraščala na kmetiji, družbo pa ji je delal pet let mlajši brat. Čeprav je bila njena mladost prežeta z delom, je po končani osnovnošolski izobrazbi nadaljevala svojo dijaško pot na gimnaziji, kar pa je morala zaradi smrti očeta prekiniti. Prevzela je delo na kmetiji, saj se je že zgodaj izkazala kot izjemno delavna in predana kmečkemu življenju. Pepca je skozi življenje našla največje veselje v svoji družini. Rodila je tri hčerke, ki so ji podarile šest vnukov, ti pa šest pravnukov. Njen dom je bil vedno poln topline, saj sta z možem lepo skrbela za otroke in kmetijo. Daleč naokrog je bila znana kot izvrstna kuharica. Njene pekovske mojstrovine – od kruha do raznovrstnega peciva – so bile vedno priljubljene na ohcetih in pri praznovanju novih maš pa tudi domači so njene dobrote oboževali. Še danes, pri 90 letih, Pepca rada seže po kuhalnici in speče kaj dobrega za svoje bližnje. Njene kulinarične dobrote, zlasti domač kruh in štrudelj, ostajajo njen ponos, gostoljubnost pa ena najlepših vrlin Jožefe Vukšinič. Še danes gre rada na njivo, na kateri najde svoj notranji mir in se tam počuti veliko bolje kot pa v hiši. Od nekdaj je bila namreč globoko povezana z naravo in zemljo. Ob njenem jubileju nanjo niso pozabili niti predstavniki RK Božakovo in Metlika, KS Božakovo in županja Martina Legan Janžekovič.

‹ nazaj