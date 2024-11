dolenjska

Zahvala tistim, ki pomagajo reševati življenja

14.11.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Novo mesto - Včeraj je Območno združenje RKS (OZ RKS) Novo mesto v gostilni Pugelj podelilo priznanja krvodajalcem jubilantom iz Mestne občine Novo mesto. Povabljenih je bilo 49 krvodajalcev, ki so kri darovali od 30-krat vse do 140-krat. Vsi, ki so jubilanti za 10-krat in 20-krat darovano kri, bodo dobili priznanja po pošti, so sporočili iz RK. V imenu OZ RKS Novo mesto je krvodajalce nagovorila predsednica Danica Novak Malnar, v imenu MO Novo mesto pa podžupan Urban Kramar in v imenu Centra za transfuzijsko dejavnost Mojca Šimc, dr. med. Na kulturni prireditvi so nastopali učenci otroškega pevskega zbora OŠ Otočec z mentorico Ditko Zupančič, ki so popestrili srečanje.

Rado Lenart je kri daroval 110-krat.

Letos je bilo v okviru OZ RKS Novo mesto izvedenih 44 krvodajalskih akcij in krvodajalci so 3764-krat darovali kri na Centru za transfuzijsko dejavnost in 308-krat na terenskih akcijah. Na šestih srednjih šolah in na Fakulteti za zdravstvene vedene Novo mesto so pripravili predavanja o pomenu krvodajalstva in krvodajalske akcije in privabili 370 krvodajalcev, ki so prvič darovali kri. V vseh osmih občinah in v Krki so in bodo do konca leta organizirali podelitve priznanj krvodajalcem jubilantom, prejemnikov bo letos 387, so zapisali v OZ RK.

Vsi jubilanti

Njihova poglavitna skrb je, da ohranjamo število krvodajalcev, zato morajo privabiti tudi mlade. Še letos bodo organizirali stojnico za predstavitev krvodajalstva na Centru srednjih šol Novo mesto.

