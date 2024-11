dolenjska

Finančno bolj stabilni kot pred dvema letoma, zato več za naložbe

14.11.2024 | 11:00 | M. K.

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert se je včeraj sešel na 17. redni seji v tem mandatu. Osrednja točka dnevnega reda je bila prva obravnava predloga proračuna za prihodnje leto – ta predvideva 5,8 milijona evrov prihodkov in skoraj 6,3 milijona evrov odhodkov. Predlog je v javni razpravi do vključno 29. novembra, so sporočili z občine.



Foto: Lapego

Predlog proračuna za prihodnje leto več denarja namenja za naložbe, in sicer več kot milijon evrov za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih in državnih cest, podoben znesek tudi za oživitev Barbove graščine na Veseli Gori (če bodo uspešni na razpisu), za urejanje šolskega igrišča (če bodo uspešni na razpisu) je predvidenih 400 tisočakov, za vodooskrbo (nadaljevanje urejanja vodovoda na Bistrici in Rožni dolini ter nova vodna vrtina za Šentrupert) pa 336 tisoč evrov. Več denarja je predvidenega tudi za gasilstvo, saj bo občina sofinancirala nakup gasilskega vozila ne samo za PGD Šentrupert, ampak tudi za PGD Zabukovje.

Župan Tomaž Ramovš, ki je bil zaradi zdravstvenih razlogov na včerajšnji seji sicer odsoten, ob predlogu proračuna za prihodnje leto pojasnjuje: »Občina je zdaj finančno bolj stabilna kot pred dvema letoma. Dolg smo razpolovili in poravnali obveznosti za izvršljive sodne odločbe, zato lahko več denarja namenimo predvsem za prepotrebno posodabljanje cest in ureditev vodooskrbe, želimo pa si tudi uspešne izvedbe načrtovanih naložb na ostalih področjih, ki omogočajo kakovostnejše preživljanje prostega časa, ki je dandanes vse večja zahteva predvsem srednjih in mlajših generacij, medtem ko so starejše generacije dobro vpete v že uveljavljeno društveno življenje.«

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj med drugim sprejel še nov odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini, se seznanil s prvo dopolnitvijo 10-letnega načrta razvoja in opremljanja društev GPO Šentrupert ter dokumentom identifikacije investicijskega projekta za vzdrževanje doma kulture, so še sporočili z Občine Šentrupert.

Zvočni zapisi Tomaž Ramovš Tomaž Ramovš

‹ nazaj