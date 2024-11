šport

Zmagoviti niz se nadaljuje: Visoka zmaga z Rogaško

14.11.2024 | 09:15 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 8. krogu lige OTP banka premagali Rogaško s 97:67 (20:26, 44:43, 73:47).

Foto: KK Krka

* ŠD Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Špendl (Limbuš), Škrbec (Kranj).

* Krka: Persons 11 (5:6), Cerkvenik 9 (2:2), Skeens 8, Smrekar 23 (4:6), Čebašek 3 (1:1), Mirtič 4 (2:3), Bačvič 5 (3:4), Garcia 13 (6:6), Jurković 5 (1:2), Klobučar 16.

* Rogaška: Durnik 9 (3:4), Augustin 14 (1:2), Grušovnik 5, Šantelj 7, Brown 6, Močnik 11 (0:3), Coharič 1 (1:4), Gorbačov 11 (4:4), Tekavčič 3 (1:2).

* Prosti meti: Krka 24:30, Rogaška 10:19.

* Met za tri točke: Krka 7:22 (Smrekar 3, Klobučar 2, Cerkvenik, Garcia), Rogaška 11:31 (Augustin 3, Močnik 3, Brown 2, Grušovnik, Šantelj, Gorbačov).

* Osebne napake: Krka 22, Rogaška 26.

* Pet osebnih: /.

Vodilna Krka je v domači dvorani lovila sedmo zaporedno zmago v državnem prvenstvu in jo tudi dosegla. Dolenjci so sinoči imeli nekaj težav z Rogaško v prvem polčasu, ko so gostom še uspevali meti za tri točke, v tretji četrtini pa so Slatinčani zašli v črne minute, kar so gostitelji izkoristili za pobeg na varno razdaljo. Rogaška, ki je ostala pri treh zmagah, v tej sezoni še čaka prvo slavje na gostovanjih.

V večinoma izenačeni prvi četrtini so Slatinčani z nekaj trojkami pol minute pred koncem povedli s 26:18, a sta bili ekipi pred drugim polčasom praktično poravnani, tako da je odločalo drugih 20 minut.

Krka je v uvodu tretje četrtine z naletom pobegnila na devet točk (52:43) in goste prisilila k minuti odmora. Rogaška je svoji prvi točki v tem delu igre dosegla šele po štirih minutah in pol, do konca tega dela igre pa le še dve. Krka je tako četrtino dobila kar z 29:4, tako da je bila razlika pred zadnjimi desetimi minutami več kot dovolj velika za miren zaključek.

Pri domačih, ki so povsem prevladovali tudi v zadnji četrtini in vodili tudi za več kot 30 točk, je bil najboljši Žak Smrekar s 23 točkami in indeksom 28, 16 točk je dodal Jaka Klobučar. Pri gostih je bil s 14 točkami najboljši strelec Hegel Mitchell Augustin.

Skupaj podprli Društvo OnkoMan

Sinočnja tekma je imela poseben uvod: obe ekipi, tako krkaši kot gostje, so se ogrevali v identičnih majicah v znak podpore in aktivnostmi, ki jih vodi in izjava Društvo OnkoMan. To je edino slovensko onkološko društvo, ki je prvenstveno namenjeno moškim in vsak november s svojimi kampanjami želi ozavestiti moške in njihove bližnje. V novembru je tako aktualna ozaveščevalna kampanja, ki so jo tokrat poimenovali ''Ostani v tekmi'', ker želijo slovenske moške nagovoriti s pomočjo športnih klubov, ozaveščati o raku in to na način, da bodo, kot sporočajo, ''moški znake bolezni poznali kot poznajo poštevanko številke 1.''

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestital bi našim igralcem za zmago. Vedeli smo, da bo zelo težka tekma, saj imajo zelo kakovostno ekipo, mi pa smo bili po tekmi pred dvema dnevoma emocionalno izpraznjeni. V slovenski ligi se bojimo biti agresivni, bojimo se delati osebne napake in potem pride do nerazumljivo odprtih metov nasprotnika. Tako je bilo tudi v prvem polčasu. V drugem polčasu smo spremenili obrambo, oni pa so tudi padli, kar je za tako tekmo normalno. Drugi polčas je bil odličen in zasluženo smo zmagali.«

Krkaše, ki so s sedmimi zmagami vodilni v ligi , pred reprezentančnim premorom čaka še nedeljska tekma ABA lige v Dubaju, novo tekmo v Ligi OTP banka pa bodo odigrali šele 1. decembra, ko bodo gostovali pri Šenčurju.

* Izidi, 9. krog:

- sreda, 13. november:

Krka - Rogaška 97:67 (20:26, 44:43, 73:47)

- petek, 15. november:

20.00 ECE Triglav Kranj - GGD Šenčur

- sobota, 16. november:

13.00 Kansai Helios - LTH Castings

19.00 Šentjur - Terme Olimia Podčetrtek

- sreda, 27. november:

18.00 Ilirija - Zlatorog Thermana Laško

Lestvica:

1. Krka 8 7 1 708:552 15

2. Kansai Helios 7 6 1 529:458 13

3. Terme Olimia Podčetrtek 7 6 1 544:515 13

4. Ilirija 7 4 3 570:545 11

5. Rogaška 8 3 5 600:629 11

6. Šentjur 7 4 3 500:550 11

7. GGD Šenčur 7 2 5 519:547 9

8. ECE Triglav Kranj 7 2 5 494:548 9

9. LTH Castings 7 1 6 500:550 8

10. Zlatorog Thermana Laško 7 1 6 513:583 8

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

