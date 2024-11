kronika

Zagorelo v podjetju L-Tek; iz zaklenjenega avta reševali dojenčka

13.11.2024 | 18:10 | M. K.

Danes ob 12.19 so v podjetju L-Tek v Šentjerneju v eni od delavnic velikosti 5 x 3 m zagoreli miza in stoli. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili zaposleni. Gasilci PGD Šentjernej so prostor pregledali s termo kamero in prezračili zadimljene prostore objekta.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Zaklenjen dojenček

Ob 7.25 so gasilci PGD Brežice na Černelčevi cesti v Brežicah s tehničnim posegom odprli osebno vozilo, v katerem se je nahajal dojenček.

Požar

Ob 11.55 so posredovali gasilci PGD Pišece v naselju Dednja vas, kjer so pogasili manjši požar odpadnega materiala.

‹ nazaj