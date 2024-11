družabno

Študentska ljubezen in folklora sta ju pripeljala pred oltar

13.11.2024 | 13:30 | Milan Glavonjić

Študentska ljubezen in članstvo v folklorni skupini France Marolt sta Jožeta in Anito Andolšek pripeljala pred oltar. On je Ribničan, ona Belokranjka iz okolice Metlike, skupni dom pa sta si ustvarila na Velikih Poljanah, v Jožetovi rojstni vasi. Anita se v deželi suhe robe počuti kot doma. Oba sta člana PGD Velike Poljane, Jože pa je tudi predsednik Gasilske zveze Ribnica in Krajevne skupnosti Velike Poljane. Anita je dejavna v različnih krajevnih društvih, če poudarimo le najpomembnejše funkcije. Je pa tudi zelo srčna, kar so omenili nekateri belokranjski študenti, saj jim je bila vedno v veliko oporo, še zlasti pri matematiki, se spominja eden izmed njih. Zakonca sta predvsem ponosna na svoje tri otroke – nadarjenega devetošolca Sama, Katjo, študentko tretjega letnika kemije, in Petra, ki je večkratni zmagovalec mednarodnih olimpijad iz astronomije in astrofizike. Jože in Anita sta tudi člana folklorne skupine Grmada iz Velikih Poljan, ki veselo pleše in poje povsod, kamor je povabljena.

Anita in Jože

