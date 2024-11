družabno

Koncert ob jubileju

13.11.2024 | 12:30 | Renata Mikec

Ansambel Andreja Bajuka je ob 25. obletnici delovanja v semiškem kulturnem centru pripravil koncert in predstavil svojo že peto avtorsko ploščo z naslovom Zaradi tebe. Na njej so tri nove viže: Zaradi tebe, Tebi, oče in Prikupen par, dvanajst pa jih je Andrej izbral s štirih prejšnjih zgoščenk, ki so nastale od leta 2001. Andrej poskrbi tudi za vso glasbo in aranžmaje, besedila na novi zgoščenki pa so ustvarili znani besedilopisci: Fanika Požek, Toni Gašperič, Matej Kocjančič, Vera Šolinc in Matej Trstenjak, s katerimi ta belokranjska narodnozabavna zasedba pogosto deluje. Semiška dvorana je bila polo zasedena, saj je bil koncert razprodan v samo nekaj dneh. Med gostujočimi zasedbami so nastopili: Ansambel Tonija Verderberja, Ansambel Topliška pomlad, Ansambel Kvinta, harmonikarski orkester Andreja Bajuka ter solisti Vesna Malnarič, Anja Pešelj, Jurij Ivanušič in Jaka Špehar, občinstvo pa je nasmejala tudi trdoživa Belokranjka Darja. Skozi večer je nastopajoči vodil Darko Povše.

