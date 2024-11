posavje

Martinovanje odpadlo: ''Spoštovani, dobili sta bitko''

13.11.2024 | 12:00

Leskovec pri Krškem - Minuli vikend je bil v znamenju najrazličnejših martinovanj, eno od njih bi moralo tradicionalno potekati tudi v Leskovcu pri Krškem - a je tik pred zdajci odpadlo. Da so ga morali odpovedati zaradi ''nabiranja političnih točk'', so prepričani organizatorji iz KD Leskovec pri Krškem in pri tem prst uperjajo v poslanko in krško občinsko svetnico Tamaro Vonta in nekdanjo ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Sporno naj bi bilo med drugim dejstvo, da bi prireditev potekala v šolskih prostorih, čemur zakon sicer pritrjuje, a so organizatorji prepričani, da je šlo za ''političen napad'' in ''medijski linč''.

Predsednik KD Leskovec pri Krškem Filip Černelč dogajanje v dneh pred napovedanim martinovanjem opisuje v sporočilu za javnost, ki ga objavljamo v celoti:

Foto: FB KD KD Leskovec pri Krškem

''𝐏𝐨𝐬𝐥𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐢𝐧 𝐧𝐞𝐤𝐝𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨𝐬𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐝𝐩𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐯 𝐋𝐞𝐬𝐤𝐨𝐯𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢 𝐊𝐫𝐬̌𝐤𝐞𝐦

Naša kulturna prireditev "Martinovanje po starih in novih šegah" je ODPOVEDANA. Spoštovani poslanka Vonta in nekdanja ministrica Stojmenova Duh, dobili sta bitko. Upamo, da sta zadovoljni!

Nismo se želeli odzivati na političen napad, ki smo ga s strani poslanke in občinske svetnice Tamare Vonta ter bivše ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh doživeli v zadnjih dneh, a prav je, da naši zvesti obiskovalci poznajo razlog, zakaj prekinjamo dolgoletno tradicijo naše prireditve, ki mimogrede ni veselica, ampak kulturna prireditev.

Naj opišemo dogajanje v zadnjih dneh.

V četrtek je na seji Občinskega sveta Mestne občine Krško svetnica Gibanja Svoboda Tamara Vonta zastavila vprašanje, kakšno stališče ima občina glede naše prireditve, ki naj bi potekala v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, glede na to da imamo v Leskovcu novo dvorano za prirejanje dogodkov. Izpostavila je blagoslov vina oz. predvsem dejstvo, da se na odru pojavi alkohol.

Bili smo tiho.

Kot someščanka in poslanka iz naše občine bi lahko pristopila do nas in nam dala dobronameren nasvet, naj spremenimo koncept prireditve. Izvedela bi tudi, da v prostorih šole vztrajamo zato, ker je to naša najbolj obiskana prireditev, ki jo vsako leto obišče približno 350 obiskovalcev, medtem ko je v novi dvorani prostora za 140 ljudi.

Že naslednji dan, v petek, je na družbenem omrežju X zaokrožila objava njene strankarske kolegice in nekdanje ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, ki je objavila naše vabilo in bila zgrožena nad dejstvom, da bo "mošt blagoslovil gospod župnik". Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pozvala k ukrepanju.

Medijski linč na naše društvo se je uradno začel. Še vedno smo bili tiho.

Tako je bilo lani (Foto: arhiv; A. H.)

V ponedeljek so vodstvu leskovške šole napovedale svoj obisk različne inšpekcije, v primeru da bo prireditev potekala v prostorih šole. Dodajmo, da bi dogodek moral potekati v soboto zvečer, izven šolskega procesa. Žal nam je, da smo šolo, s katero smo vsa leta odlično sodelovali, spravili v tako nezavidljiv položaj.

Preostali sta nam dve možnosti:

1.) Martinovanje izvedemo v novi dvorani, v katero dovolimo vstop 140 ljudem. Preostalih predvidoma 200 obiskovalcev odslovimo.

2.) Prireditev odpovemo.

Leskovško martinovanje je v jedilnico šole vedno privabilo množico domačinov. (Foto: arhiv; A. H.)

Odločili smo se za odpoved dogodka! Ker spoštujemo sebe in svoje delo, smo se odločili, da NE BOMO TIHO.

Reorganizacija takšnega dogodka v zadnjem hipu ni enostavna. Naši člani v društvu delujejo brezplačno, prostovoljno in v dobro lokalne skupnosti. Do prihodnjega leta bomo našli rešitev, ker volje in energije nam s tem niste vzeli. A letos se je vse skupaj odvilo prehitro. Namesto pohval za ohranjanje slovenske tradicije in razvoja kulture v domačem kraju smo dobili nož v hrbet in to od lokalnih veljakov.

Pred volitvami so v lokalnem odboru njene matične stranke zagotavljali, da zahvaljujoč njim Krško še nikoli ni bilo tako "blizu Ljubljani". Res je, mi še nikoli nismo doživeli podobnega napada s strani vladajočih, še najmanj pa smo ga pričakovali od »domačih«.

Zaradi spornega namena blagoslova vina je zakon na poslankini strani. Menimo pa, da poslanka ni bila na strani ljudi. Vsekakor si lahko odpoved našega dogodka gospa Vonta pripiše na svoj seznam uspehov, ki jih je dosegla za lokalno okolje, iz katerega prihaja. Naša vrata so zanjo še vedno odprta. Škoda le, da nanje ni potrkala že prej, da bi vzpostavili skupni dialog, ki ga je obljubljala pred volitvami.

Naš zapis naj služi kot dobronameren poduk ostalim društvom v mestni občini Krško in po Sloveniji, saj se očitno za pridobivanje političnih točk žrtev ne izbira. To je bilo prvič in upamo, da tudi zadnjič, ko smo se morali odzvati na tako nizkotne udarce.

Upravni odbor Kulturnega društva Leskovec pri Krškem''

Dodano ob 13.50:



Na dogajanje so se danes odzvali v Gibanju Svoboda:

''Gibanje Svoboda obsoja napade na podlagi osebnih okoliščin in izraža podporo svetnici Tamari Vonta

V Gibanju Svoboda ostro obsojamo vse oblike napadov in diskriminacije, ki temeljijo na spolu, barvi kože, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini. Nedavni napadi na našo svetnico in poslanko Tamaro Vonta so nesprejemljivi in kažejo na potrebo po odprtem in spoštljivem dialogu v družbi.

Tamara Vonta je na nedavni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško izpostavila vprašanje primernosti organizacije martinovanja v prostorih Osnovne šole Leskovec pri Krškem, kar je storila z namenom zaščite vrednot in načel, ki se vežejo na izobraževalne ustanove. Zaradi svojega mnenja je bila deležna grobih napadov, ki nimajo prostora v strpni in odprti družbi.

V Gibanju Svoboda verjamemo v enakopravnost in spoštovanje vsakega posameznika ter v pravico do svobode izražanja brez strahu pred napadi na podlagi osebnih okoliščin. Takšno ravnanje ni le nedopustno, ampak tudi ruši temelje demokratičnega dialoga, ki si ga kot družba prizadevamo graditi. Tamari Vonta izražamo absolutno podporo in poudarjamo, da bomo vedno stali ob strani vsem, ki se zavzemajo za spoštljivo komunikacijo in obravnavo brez predsodkov.

Zavezani smo ustvarjanju družbe, v kateri bo vsak posameznik lahko izražal svoja stališča brez strahu pred osebnimi napadi, ter vzpostavljanju okolja, ki spodbuja dialog, spoštovanje in sprejemanje raznolikosti.''

