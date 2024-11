gospodarstvo

Krkina priznanja inovatorjem

13.11.2024 | 09:50 | M. K.

Novo mesto - V Krki zaposlene že več kot dve desetletji sistematično spodbujajo, da predstavijo svoje inovativne ideje in jih, če so prave, tudi udejanijo. S Krkinimi priznanji nagrajujejo najuspešnejše predlagateljice in predlagatelje koristnih predlogov in izboljšav. Lani je 351 zaposlenih dalo 362 predlogov, izmed katerih so jih 353 nagradili. Večino izboljšav so že uspešno vpeljali v prakso, številne se uporabljajo v celotni skupini Krka, so sporočili iz podjetja. Na včerajšnji slovesnosti so najboljšim predlagateljicam in predlagateljem izročili Krkina priznanja.

Z leve: najboljši predlagatelj v letu 2023 Dušan Krhin in eden od predlagateljev najboljše izboljšave Tadej Ojsteršek sta spregovorila o svoji inovativni dejavnosti. (Foto: Krka d.d.)

Zaposleni iščejo rešitve na vseh področjih delovanja – od gospodarskega, razvojnega, proizvodnega, logističnega, tehnološkega, tehničnega, administrativnega, okoljevarstvenega, poslovnega in informacijskega področja do področij kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu, pa tudi v drugih procesih, nujnih za delovanje podjetja. Pomembni so tako preprosto uresničljivi koristni predlogi kot izvedbeno zahtevnejše izboljšave z večjim učinkom, so zapisali v Krki.

Kot je na včerajšnji slovesnosti poudarila članica uprave in delavska direktorica Milena Kastelic, je inovativna dejavnost pomemben del naše poslovne kulture, prepoznana in nagrajena pa je tudi v širšem prostoru: »V Krki z inovativnimi postopki proizvajamo sodobna zdravila, ki omogočajo zdravljenje številnih bolezni našega časa. Inovacije so plod timskega pristopa k razvoju izdelkov, izkušenj, neprestanega izpopolnjevanja in spremljanja novih dosežkov v znanstveni in patentni literaturi. Krkaši vsako leto prejemamo visoka priznanja Gospodarske zbornice Slovenije, zato ni presenečenje, da smo v Krki kulturo inovativnosti prepoznali kot eno od bistvenih trajnostnih tem za zagotavljanje dostopnega zdravljenja.«

NAJBOLJŠI V LETU 2023

Od leta 2003, ko so zaposlene začeli še intenzivneje spodbujati k inovativnosti in ustvarjalnosti, je bilo danih že 10.086 predlogov. V letu 2023 je 351 zaposlenih dalo kar 362 predlogov, nagradili pa so jih 353.

Plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2023 je članica uprave in delavska direktorica Milena Kastelic izročila tehničnemu direktorju in direktorju Inženiringa in tehničnih storitev Mateju Bašlju. (Foto: Krka d.d.)

Naj predlagatelj koristnih predlogov in izboljšav v letu 2023 je Dušan Krhin, pomočnik vodje delovne enote v Tehnični službi v Proizvodnji učinkovin, ki pomembno prispeva k optimizaciji delovnih procesov in trajnostnemu razvoju oddelka. Njegovi predlogi so povezani z razvojem pripomočkov in modifikacijo tehnološke opreme, omogočajo pa hitrejše, varnejše in enostavnejše delo, manjšo porabo energije in daljšo življenjsko dobo opreme, so sporočili.

Najboljšo izboljšavo v letu 2023 na področju optimizacije izdelka so predlagali David Gruden, samostojni tehnolog v Proizvodnji zdravil, Andreja Levpušček, vodja področja v Proizvodnji zdravil, Ana Mirtič, samostojna tehnologinja v Proizvodnji zdravil, Tadej Ojsteršek, samostojni tehnolog v Proizvodnji zdravil, Mitja Grubar, višji raziskovalec v Razvoju in raziskavah zdravil, in Irena Hrovat, vodja področja v Razvoju in raziskavah zdravil. Predlagali in izvedli so optimizacijo procesa za proizvodnjo zdravil, ki vsebujejo telmisartan, kombinacije telmisartana in hidroklorotiazida ter telmisartana in amlodipina, namenjena pa so zdravljenju bolezni srca in žilja. Rezultat optimizacije so večje standardne serije z boljšimi izkoristki in hitrejši proizvodni proces. Že prvo leto je prinesla velik prihranek in več izdelanih serij v enakem času, so zapisali v Krki.

Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2023, ki je dala največ koristnih predlogov in izboljšav, pa je bila enota Inženiring in tehnične storitve.

