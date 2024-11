kronika

Pogrešano osebo našli živo in nepoškodovano

13.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.12 se je na območju mesta Črnomelj začela akcija iskanja pogrešane osebe. Pogrešano osebo so našli živo in nepoškodovano ob 19.23. V iskalni akciji so sodelovali policisti, vodniki z reševalnimi psi Kinološke zveze Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije ter gasilci PGD Črnomelj, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji Vrh, Vranoviči, Adlešiči, Butoraj, Tanča Gora in Tribuče, so sporočili iiz uprave za zaščito in reševanje.

Iskalna akcija, tudi z reševalnimi psi, se je sinoči srečno končala. (Ilustrativna fotografija; arhiv DL)

Gasilci in reševalci družno

Ob 8.07 so v naselju Vrbovce, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovane osebe iz stanovanjske hiše v reševalno vozilo.

Poškodba pri delu

Ob 14.16 je v naselju Male Vodenice, občina Kostanjevica na Krki pri delu poškodoval voznik delovnega stroja. Reševalci NMP Krško so voznika prepeljali v bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu HRIB DESNO;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 motena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, izvod Vrtec in Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV SKLADIŠČE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 3. SEVNO;

- od 8:00 do 12:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM 2003;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE 1999.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Površje Dolenja vas, nizkonapetostno omrežje – Površje Dolenja vas med 8:00 in 14:00 uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sela Dobova, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom med 8:30 in 12:00 uro, na območju TP Arnova sela, nizkonapetostno omrežje – Gornje Arnovo selo med 8:30 in 10:00 uro, na območju TP Žakovc, nizkonapetostno omrežje – Lazanski med 11:00 in 14:00 uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sejmišče Sevnica med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP Drožanjska, med 11:00 in 14:00 uro in na območju TP Praprotno, Log Vrhovo, Mrtovec in Šmarčna, med 8:15 in 14:15 uro.

