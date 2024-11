družabno

Tradicionalni Martinov koncert

12.11.2024 | 17:00 | Helena Murgelj

KUD Straža in Društvo vinogradnikov Straža sta v dvorani straškega kulturnega doma organizirala tradicionalni Martinov koncert. Predstavili so se člani Veteranske godbe Straža in učenci Glasbene šole Lipičnik. Občinstvo je uvodoma poslušalo Uverturo 1821 Petra Iljiča Čajkovskega, ki jo je zaigrala straška veteranska godba, zatem pa sta voditelja Rafaela in Robert Kren spregovorila o svetniku Martinu in predstavila nastopajoče. Veteranska godba Straža je pod taktirko Uroša Veglja zaigrala še skladbe Čebelice, Po Dunajski cesti in Vesel sem Ribnˊčan, zatem pa je nastopil Polk'n'roll trio iz Glasbene šole Lipičnik. Mladi dijaki Nik s harmoniko, Lovro z bas kitaro in Žiga s kitaro so zaigrali tri skladbe, med njimi je bila tudi Martinova polka.

Voditelja prireditve sta bila zakonca Robert in Rafaela Kren. (Foto: Helena Murgelj)

Ker so Stražani septembra gostili veteranske godbe iz vse Slovenije, je član straške veteranske godbe Slavko Turk spregovoril tudi o tem festivalu, zatem pa so domači godbeniki zaigrali še nekaj skladb, med njimi tudi Venček Slakovih in Po dekle, v počastitev letošnje 60-letnice Slakove glasbe.

Po koncertu, ki ga je občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom, so člani Društva vinogradnikov Straža postregli z mladim vinom. Na fotografiji sta voditelja prireditve – zakonca Robert in Rafaela Kren.

