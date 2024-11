Kaj se dogaja v novomeški občini

2h nazaj 1 (1) (0) Oceni Jožko

Potke ste naredili, pa mostičke in take in drugačne športne objekte in še marsikaj za rekreacijo občanov. Pa "dober tok" napeljali v kot vi na županstvu pravite "vinogradniški okoliš", ki ni samo to. V ta vinorodni okoliš napeljali delujočo optično omrežje, ki niti ni prioriteta za tako območje pred napeljavo vodovodnega omrežja. Ceste vzorno in redno plužite v zimskem času kot vsako naselje v občini. Na OS sprejeti projekt vodovodnega omrežja za Trško goro, Golušnik, Gorenje Kamenje že čaka od septembra 2006, katerega vi vztrajno zamikate z izgovarjajoč se na napačno predpostavko, da je to samo "vinogradniški okoliš". Gospoda, to je že kar nekaj časa stalno poseljeno področje in skrajni čas je že, da se lotite izvedbe tega projekta. Sofinanciranje dostave vode je pomoč, ne more pa biti stalna rešitev. Naj bo ta projekt vaša slaba vest, ki jo vaše izgovarjanje na "vinogradniško področje", ki ni samo to, ne more odpraviti.