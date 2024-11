posavje

Spomin na izgnance in zahvala za dobra dela

11.11.2024 | 14:30 | M. L.

Bizeljsko - Na Bizeljskem so z nedavno prireditvijo v šolski telovadnici počastili krajevni praznik, ki ga praznujejo na martinovo, 11. novembra, in sicer v spomin na izgon 3.011 tukajšnjih prebivalcev v 2. svetovni vojni.

Podelili so plaketo krajevne skupnosti, ki jo je prejela dolgoletna ravnateljica Osnovne šole Bizeljsko Metka Kržan za vsestransko tvorno sodelovanje v dejavnostih v krajevni skupnosti, in priznanje krajevne skupnosti, ki ga je dobil Peter Stermecki za požrtvovalno prostovoljno delo v župniji in v krajevni skupnosti in za siceršnjo nesebično pomoč. Nagrajenca sta nagovorila zbrane in pri tem oba izrekla želji, da bi na Bizeljskem ustvarjali življenjske možnosti, zaradi katerih bi se mladi odločali ostati v domačih krajih.

Vilko Urek, Metka Kržan, Mateja Kmetič in Peter Stermecki

Predsednica sveta krajevne skupnosti Bizeljsko Mateja Kmetič je v nagovoru predstavila opravljeno delo in načrtovane naložbe v krajevni skupnosti.

»Ker smo krajevna skupnost z največ cestami v občini, je naša prioriteta modernizacija cestnih odsekov. To se ponavljam vsako leto. Še vedno imamo kar nekaj cest, ki vodijo do stanovanjskih hiš in niso asfaltirane,« je povedala med drugim.

Kot je rekla, so začeli prenavljati lokalno cesto v Janeževi gorci. »Dela se bodo izvedla po etapah, v nekaj letih. Tudi ta zadeva je za Bizeljsko velikega pomena, saj se je o njej govorilo že kar nekaj let, letos pa nam je uspelo to umestiti v proračun,« je povedala predsednica o gradnji, ki jo bodo financirali iz proračuna občine Brežice. Med pridobitvami je omenila med drugim novo poslovilno vežico v Orešju, za katero pričakujejo uporabno dovoljenje.

Zbrane sta nagovorila tudi predsednica združenja za vrednote NOB Bizeljsko Marjetka Slatner Gerjevič in brežiški podžupan Aleksander Gajski.

Nastopili so učenci Osnovne šole Bizeljsko.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Doroteja Lipej, so nastopili učenci Osnovne šole Bizeljsko, ki jih je v glasbenih točkah spremljal Vilko Urek, in Moški pevski zbor Bizeljsko, ki je zapel tudi pesem, za katero je napisal besedilo in glasbo član zbora Slavko Mihelin.

