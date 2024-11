kronika

Pijan v ograjo; spet kradli kokoši in zajce

11.11.2024 | 12:20 | M. K.

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča na območju Brestanice. Policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 30-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen touran, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Voznik in potniki v nesreči niso bili poškodovani, policisti pa so še ugotovili, da je 30-letnik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,56 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Za volanom z 1,6 promila alkohola

V noči na nedeljo so policisti na območju Slovenske vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes hrvaških registrskih oznak. 45-letnik je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,77 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V Globočicah na območju Brežic je v noči na petek nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 60 litrov goriva.

Na parkirnem prostoru v Trebnjem je v petek okoli 7. ure nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

V naselju Krka na območju Novega mesta je med 7. 11. in 8. 11. neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel dve pištoli in denar. Lastnika je oškodoval za več kot 10.000 evrov.

V noči na soboto je v Šentjerneju nekdo vlomil v izobraževalno ustanovo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Smrečnikovi ulici v Novem mestu je v soboto okoli 18. ure neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz predala izmaknil denarnico z dokumenti, bančno kartico in denarjem. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.000 evrov.

Na območju Dolge Rake je med 6. 11. in 9. 11. nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo in ukradel živila in jedilni pribor. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.100 evrov.

V Dolenjih Ponikvah je v soboto zvečer nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V noči na nedeljo je v Zgornjem Obrežju nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil mobilni telefon.

Med 9. 11. in 10. 11. je na Vorančevi ulici v Novem mestu neznanec skozi balkonska vrata vlomil v hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit. Škode je za okoli 4.000 evrov.

Iz odklenjenega kmetijskega objekta v Velikem Mraševem je v noči na nedeljo nekdo ukradel 20 kokoši in štiri zajce.

Na parkirnem prostoru v Ždinji vasi je med 9. 11. in 10. 11. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel nahrbtnik in denarnico. Škode je za okoli 650 evrov.

V minuli noči je v Škrjančah pri Novem mestu nekdo vlomil v starejšo stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Velika škoda v avtu

Na parkirnem prostoru v Čatežu ob Savi je med 9. 11. in 10. 11. neznanec vlomil v osebni avtomobil in poškodoval notranjost. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 15.000 evrov.

Prehitri na avtocesti

V petek nekaj po 20. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi registrskih oznak Bosne in Hercegovine, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 193 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 63 km/h. 22-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve izrekli globo.

Včeraj popoldne so prav tako na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Audi A6 srbskih registrskih oznak. 42-letni državljan Srbije je vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. Izrekli so mu globo.

Prijeli tihotapce in ilegalne migrante

Policisti so včeraj nekaj po 13. uri na avtocesti pri izvozu za Dobruško vas ustavili voznika osebnega avtomobila Saab poljskih registrskih oznak. 42-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku.

Okoli 16. ure so v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio hrvaških registrskih oznak. Dva državljana Srbije sta prevažala tri državljane Turčije. Obema so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli avtomobil ter ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 8. 11. in 11. 11. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Jereslavec, Rakovec, Stara vas, Mihalovec, Jesenice, Župelevec) prijeli 63 državljanov Sirije, 29 Maroka, 23 Afganistana, 17 Bangladeša, 12 Turčije, 11 Egipta, devet državljanov Pakistana in Indije, sedem Kitajske, pet državljanov Alžirije, Šrilanke in Somalije, štiri državljane Mongolije, Irana in Sierra Leoneja, tri državljane Konga in Nepala, dva državljana Tunizije, Kazahstana, Jemna ter Kameruna in državljana Sudana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli pet državljanov Maroka in tri iz Afganistana in na območju Sevnice prav tako tri Afganistance.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 8. 11. in 11. 11. posredovali v 192 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 564 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 18 nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola in v Črnomlju in Krškem zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 30. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

