15. mednarodna konferenca Informacijskih tehnologij in informacijske družbe

11.11.2024 | 11:00 | M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je v petek zaključila dvodnevno mednarodno konferenco Informacijskih tehnologij in informacijske družbe – ITIS 2024. Posebna pozornost je bila tokrat namenjena potencialnemu vplivu tehnologij ter metod velepodatkov na zeleno in digitalno preobrazbo EU.

Foto: FIŠ

FIŠ je konferenco pripravila v konferenčnem ambientu hotela Urban Ring v Ljubljani. Na tokratnem dogodku so se osredotočili na koriščenje moči velepodatkov za zeleni in digitalni prehod ter raziskovanje potenciala velepodatkov kot orodja za trajnostno digitalizacijo, so sporočili iz fakultete.

Konferenco je odprl dekan FIŠ prof. dr. Matej Makarovič. Sledil je nagovor prvega vabljenega govorca konference, dr. Francesca Tiezzija iz Univerze v Firencah, ki je s tem otvoril sekcijo »Pametna mesta in industrija«. Sledila je sekcija »Blockchain in poslovanje«, ko je udeležence nagovoril Aleš Simončič, vodja tehnične prodaje za jugovzhodno Evropo iz podjetja Lenovo Data Center Group.

Dr. Ciara Heavin iz Univerze College Cork je odprla sekcijo »Zdravstveno varstvo in biomedicina«. Temu pa sta sledili še sekciji »Izobrazba in talenti« ter »Digitalna preobrazba v družbi«.

V petek sta sledili predavanji dr. Franja Cecelja iz Univerze Surrey in dr. Marka Debeljaka iz Instituta Jožef Stefan ter ob treh okroglih mizah še nabor vsebin v sekcijah »Trendi v umetni inteligenci« in »Umetna inteligenca in NLP«.

Konference ITIS 2024 so se udeležili domači in tuji strokovnjaki iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Makedonije, Nizozemske, Norveške in Srbije. Program konference in dodatne informacije so na voljo tu. Na omenjeni spletni strani, tu, pa je dostopen tudi zbornik prispevkov.

