kultura

Boštjan Kavčič z ORGanizmi v Hiši kulture

11.11.2024 | 09:00 | STA

Pivka - V Hiši kulture v Pivki so odprli razstavo Impulz, na kateri Boštjan Kavčič predstavlja del zaokroženega kiparskega opusa z naslovom ORGanizmi, ki nastaja od leta 2002 in trenutno vključuje 119 skulptur, predvsem v kamnu. Dela odražajo umetnikov pogled na svet, kjer sta duh in materija neločljiva celota.

Boštjan Kavčič (Foto: arhiv; Feri Gerič)

Kot so ob tej priložnosti zapisali v galeriji, Kavčičev opus nastaja "kot odraz umetnikovega specifičnega pogleda na svet, ki vidi univerzum kot celoto, kjer je vse v dinamičnem ravnovesju in kjer vse entitete (lahko) sobivajo tako, da to ravnovesje ohranjajo".

Kot je za STA povedala vodja galerije in kustosinja razstave Mojca Grmek, so zato skulpture narejene iz naravnih materialov. Zelo pomemben je kamen, ki v milijone let starih usedlinah nosi zapis preteklega življenja na Zemlji, umetnik pa ga želi skozi skulpturo osvoboditi, pri čemer ne gre za iskanje oblike temveč prvobitne energije. To je tudi razlog, da so "organizmi" narejeni iz osnovnih oblik - krog, trikotnik in kvadrat.

Kavčič na razstavi predstavi celoten sklop skulptur ORGanizmi, čeprav na ogled postavi le tri oziroma štiri. Gre namreč za konceptualen pregled in predstavitev opusa s treh vidikov, ki ponazarjajo tri faze ustvarjanja. V vsakem od treh prostorov galerije je tako postavljena instalacija, ki jo sestavljata na platno natisnjena risba in skulptura. Obe skupaj simbolično predstavljata enega od vidikov ustvarjanja.

V prvem prostoru umetnik predstavlja konceptualno zasnovo sistema ORGanizmov (Misli), v drugem proces vzpostavitve sistema preko povezav (Besede) in v tretjem delovanje sistema v okolju, kjer se nahaja (Dejanja). Skulpturi, ki simbolično predstavljata Dejanja, sta nastali posebej za razstavo v Hiši kulture v Pivki, ki je geografsko umeščena med dve reki - Pivko in Reko, kjer bosta ob koncu razstave kot del umetnikovega sistema tudi ostali.

Kot pravi Grmek, "je pri vseh Kavčičevih skulpturah pomembno, kako so umeščene v prostor, za kar si umetnik vzame veliko časa, saj s pravilno postavitvijo harmonizirajo okolico, delujejo na primer kot organ v telesu". Po Kavčičevem mnenju mora biti skulptura v prostor umeščena tako, kot da je od vedno tam.

Razstava, ki je na ogled do 29. novembra, se bo tako zaključila z dogodkom Vračanje naravi, v sklopu katerega bo umetnik Impulz za Pivko in Impulz za Reko, ploščati skulpturi iz lipiškega kamna, katerih oblika spominja na vodni val, ritualno umestil v javni prostor na Pivškem, kjer bosta ostali.

Kavčič (1973) je pred študijem umetnosti leta 1997 diplomiral iz bančništva in financ na EPF v Mariboru, nato pa leta 1998 vpisal študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2003 diplomiral v razredu Luja Vodopivca. Štiri leta kasneje je umetnik zaključil še podiplomski študij videa in novih medijev.

Umetnik, ki živi v Beli krajini, je svoje delo predstavil v več galerijah v Sloveniji in tujini. Letos je na primer v Narodnem muzeju Slovenije razstavil serijo skulptur pod naslovim Vrnitev boginje Izide, ki je bila pred tem na ogled v Narodnem muzeju egipčanske civilizacije v Kairu. Za svoja dela je prejel več nagrad in priznanj ter zmagal na nekaj natečajih za javne skulpture po Sloveniji in v tujini. Maja letos so v njegovem domačem Tolminu odkrili spomenik Plamen, ki ga je posvetil tolminskemu kmečkemu puntu.

‹ nazaj