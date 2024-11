šport

Neuspešno so iskali razpoloženo šesterico

10.11.2024 | 09:40 | Simon Vesel

Krkaši so ravnotežje vzpostavili šele v tretjem nizu, a so tudi tega dobili Kanalci. (Foto: Simon Vesel)

Novo mesto - V tekmi osmega kroga državnega odbojkarskega prvenstva sta se v Novem mestu pomerila Krka in Alpacem Kanal. To je bil drugi letošnji obračun omenjenih ekip, tudi tokrat pa so se zmage razveselili Kanalci, boljši so bili s 3:0 (21, 17, 25). V domačem dresu sta največ točk zbrala Kosmina (17) in Koncilja (10), pri gostih sta jih po 13 vpisala Ćinćur in Ranc.

Krka je skromno odprla tekmo in do vodstva gostov z 1:5 storila že tri lastne napake. Nato so se domači le predramili in na niz dobrih začetnih udarcev ter predvsem uspešnih napadov Koncilje izenačenje ujeli na sedmi točki. Gostujoči trener Jerončič je vzel odmor, nanj pa so se dobro odzvali njegovi varovanci in z dvema uspešnima blokoma pobegnili na 8:11. Tudi v nadaljevanju so pokazali več zanesljivosti, napadalce pa je dobro razigraval Vinčič. Z novo serijo točk so ušli na 12:17. Koncilja je z dvema zaporednima točkama domačinom vrnil nekaj elana, Krkaši so se približali na 18:20, bližje pa ni šlo. Ćinćur je bil uspešen v napadu, Ranc pa je nato pristavil še blok za 18:22. Jerončič je z blokom gostom priigral prvo zaključno žogo. Glamočanin je s točko ohranil upe domačih, a že v naslednji akciji so bili gosti spretnejši na mreži za končnih 21:25 v prvem nizu.

Pomanjkanje razpoloženih igralcev v domači ekipi se je pokazal predvsem v drugem nizu. Gosti so hitro pobegnili na prednost z 2:7. Krka je gostujoči nalet le za trenutek prekinila, hitro pa je z dvema zaporednima asoma novo najvišjo prednost s 3:10 postavil Ranc. Domači trener je poskušal z menjavami, na mestu sprejemalca je priložnost dobil Toni Travnik, na liberu njegov mlajši brat Mohor, na korekciji je igral Glamočanin. Gosti se niso dali zmesti. Vinčič je še naprej odlično in raznoliko raigraval svoje napadalce, Kanalci pa so visoko prednost zadržali vse do konca niza, ki so ga zanesljivo dobili s 17:25.

V tretjem nizu je domači trener poskusil z novo rošado igralcev in Konciljo postavil na mesto korektorja, na mestu blokerjev pa sta začela Erpič in Lindič. Novomeščani so nekoliko popravili igro v obrambi in v napadu ter večji del niza držali korak s Kanalci. Kanalci so v končnico vstopili z minimalno prednostjo, a so Novomeščani prek razpoloženega kapetana Kosmine izenačili na 23. točki. Po odmoru gostuječega trenerja so odločale malenkosti, bolje pa so se znašli Kanalci, ki so naposled niz dobili s 25:27, s tem pa še drugič letos ugnali Krko.

Vid Ranc, Alpacem Kanal: "Trenutno imamo veliko težav s poškodbami in se nam tudi pozna, da smo utrujeni od treningov. Mislim, da smo vrzel dobro zapolnili z Godničem, ki je odlično odigral. Na koncu nas je malo zmanjkalo samo zaradi koncentracije, vse ostalo pa je bilo nekako odlično."

Jure Glamočanin, Krka: "Danes smo poskusili vse možne variante. Poskusili smo tudi s Konciljo na korektorju, zamenjali smo blokersko linijo, vse smo zamenjali. V tretjem nizu je to obrodilo nekaj sadov, bili smo zelo blizu, a se na koncu v napeti končnici ni izšlo. Žal danes nismo bili dovolj razpoloženi, da bi lahko konkurirali kvalitetnim Kanalcem."

Krka: Travnik M. (L), Medved 2, Erpič 2, Koch, Kosmina 17, Bregar M. 2, Verdinek (L), Travnik 2, Glamočanin 4, Koncilja 10, Vidmar, Lindič 1, Rojnik 3, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

Alpacem Kanal: Mugerli, Ćinćur 13, Jerončič 10, Vinčič 4, Godnič 10, Stojanovič, Okroglič (L), Ristić 8, Kovačič, Maretič, Ranc 13, trener: Gregor Jerončič.

* Izidi, 8. krog:

Panvita Pomgrad - i-Vent Maribor 0:3 (-23, -22, -19)

Krka - Alpacem Kanal 0:3 (-21, -17, -25)

Fužinar Sij Metal - Merkur Triglav Kranj 1:3 (-21, 20, -13, -23)

Calcit Volley - ACH Volley 0:3 (-18, -13, -19)

- lestvica:

ACH Volley 8 8 0 24:0 24

Alpacem Kanal 8 7 1 21:11 18

i-Vent Maribor 8 5 3 18:12 15

Merkur Triglav 8 4 4 15:14 13

Calcit Volley 8 3 5 14:16 11

Krka 8 4 4 13:17 10

Fužinar Sij Metal 8 1 7 6:23 3

Panvita Pomgrad 8 0 8 6:24 2

