dolenjska

Množica pohodnikov uživala na pohodu od Litije do Čateža

9.11.2024 | 16:45 | Besedilo in fotografije: R. N.

Čatež - Čatež so danes preplavili številni pohodniki, kamor jih je privabil tradicionalni pohoda po Levstikovi poti. Po besedah organizatorjev se je na 22 km dolgo pot od Litije do Čateža podalo več kot 10.000 pohodnikov različnih generacij. Večini je na cilju ostalo še dovolj energije, da so se poveselili na sklepni prireditvi, poimenovani Razhodnja. Čatežani so znova pripravili bogat zabavni in kulturni program.

Trebanjske mažorete so ob spremljavi trebanjskega občinskega pihalnega orkestra poskrbele za lep uvod v osrednji kulturni program Razhodnje. (Foto: R. N.)

Splošno znano je, da je ta pohod nastal po potopisu Frana Levstika, ki je to pot prehodil leta 1857, delo z naslovom Popotovanje od Litije do Čateža pa je izšlo leto kasneje.

Eni ven, drugi notri

Nekaj po deseti uri so prvi pohodniki že prispeli na cilj na Čatežu. Pohiteli so do stojnice, kjer so v knjižico dobili žig za opravljeno pot. Ustavili smo Aljaža Ograjenška iz Andraža nad Polzelo, ki se že vrsto let udeležuje tega pohoda. »To je tradicija. Iz našega društva se nas odpravi več, vendar jaz potem hodim kar sam, saj sem prehiter za skupino. Grem svoj tempo, kar se verjetno vidi, saj imam lase povsem mokre. Lani je bila pot zaradi dežja kar blatna, letos pa je bila suha, lepo se je hodilo. Zjutraj sem krenil petnajst minut čez sedem, za pot pa sem potreboval tri ure in eno minuto. Ob poti se lahko človek tudi ustavi in okrepča v kakšni zidanici, vendar jaz se nisem. Tukaj sem prišel, da dam nekaj ven, ne pa notri,« je povedal z nasmeškom na obrazu.

Da nekaj naredita za svoje zdravje, se pohoda po Levstikovi poti udeležujeta tudi zakonca Peter in Jožica Zupan iz Blagovice. »Pohod je zelo vedno dobro organiziran. Midva sva se nanj podala že petnajstič. Čeprav nisva več rosno mlada, sva tudi letos brez težav prišla na Čatež. Zdaj greva na kosilo v gostilno, nato pa na avtobus in nazaj v Litijo.«

Peter in Jožica Zupan (Foto: R. N.)

Trasa in vzdušje na sami poti odlična

Čatež je bil zjutraj še zavit v meglo, proti popoldnevu pa so številni pohodniki poleg dobre volje prinesli tudi sonce, ki je vse lepo ogrelo. Po Levstikovi poti so se podali tudi člani Planinskega društva Ptuj. »Čatež je številka ena. Pot je krasna, letos smo šli po severni trasi. Vzdušje med pohodom je super. Nekajkrat smo se malo ustavili ob kakšni zidanici, kjer ponujajo razne dobrote, da se okrepčaš. Potica je bila zelo dobra, prilegel se je tudi čaj, saj alkohola ne pijemo. Naslednje leto zagotovo spet pridemo, če ne bo prišlo kaj vmes,« je povedal Zoran Pondelak, ki so mu družbo delali žena Marta, Matjaž Petek in Nik Greč.

Družba iz Ptuja (Foto: R. N.)

Na osrednjem čateškem trgu so za najmlajše pripravili Vidkov kotiček, s katerim so spomnili na junaka Levstikove pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico. Za nekoliko bolj razposajene je bil na voljo tudi Krpanov poligon ekipe Top Gym.

Letošnji pohod eden lepših v zadnjih letih

»Tudi letos smo zadovoljni z udeležbo. Težko je dati natančne ocene, koliko pohodnikov je bilo, saj so nekateri še vedno na poti. Zagotovo je letošnji pohod eden lepših v zadnjih petnajstih letih. Tako dolgega suhega obdobja vremena pred prireditvijo ni bilo. Ljudje v cilj prihajajo v športnih copatih brez blata. To daje motiv, da bomo prihodnje ta pohod še nadgrajevali,« je povedal glavni organizator Rudi Bregar iz Zavoda Levstikova pot.

Pohod po Levstikovi poti je bil tudi letos pritegnil veliko pohodnikov. (Foto: R. N.)

Pester program Razhodnje

Ob 13. uri se je začel osrednji kulturni program Razhodnje, ki je bila v znamenju dediščine Frana Levstika ter pomena njegovih literarnih usmeritev v današnjem času. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, častni gost pa pesnik in literarni urednik Ivan Gregorčič.

Trebanjska županja Mateja Povhe v družbi ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko. (Foto: R. N.)

Voditeljica Marjana Grčman je obiskovalce in pohodnike popeljala skozi bogat kulturni program, ki ga je soustvarjalo več kot sto nastopajočih iz vseh treh občin, prek katerih vodi Levstikova pot (Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje).

Po Razhodnji je sledilo veselo martinovanje s skupino Zvita Feltna.

‹ nazaj