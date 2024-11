dolenjska

Mama domnevno ukradene dojenčice želi analizo DNK

9.11.2024 | 08:50 | STA; B. B.

Ljubljana - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o domnevno ukradenih otrocih, do česar naj bi v porodnišnicah na območju Slovenije prihajalo med letoma 1965 in 1991, je včeraj na delno zaprti seji nadaljevala delo z zaslišanjem prič Stanislave Jurc, Cvetke Medle in Mimice Žibert. Vse si želijo, da bi njihove zgodbe dobile epilog.

Kraje otrok naj bi se dogajale v skoraj vseh slovenskih porodnišnicah. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Svoje zgodbe pred preiskovalno komisijo, ki jo vodi Alenka Jeraj (SDS), so predstavile Stanislava Jurc, Cvetka Medle in Mimica Žibert. Vsem je skupno, da so mladim materam po porodu v celjski in novomeški porodnišnici povedali, da je njihov novorojenček umrl, v roke so dobile le pomanjkljivo dokumentacijo, za pogreb pa so poskrbeli kar v porodnišnici.

Nedonošeni dvojčici

Stanislava Jurc je v celjski bolnišnici 19. januarja 1974 rodila dvojčici, sicer nedonošenčki, ki so ju odnesli v inkubator. Naslednje jutro pa so ji povedali, da je ena umrla, za drugo pa se še ne ve. "Niso mi povedali, da bi bilo karkoli narobe s punčkama. Se mi je pa čudno zdelo, ko so me pri porodu vprašali, ali jim ne bi ene pustila," je dejala.

Trupla otroka ni videla, ni dobila nobenih dokumentov niti mrliškega lista, saj so rekli, da bo bolnišnica poskrbela za pogreb. Jurc si želi vedeti, kje je njen otrok pokopan, še toliko bolj, ker so vsi dokumenti, ki so jih dobili, kot pravi, popravljeni in prečrtani.

Želi analizo DNK

Tudi Cvetka Medle želi izvedeti, ali je v grobu, ki ga obiskuje, njena umrla hčerka, ki jo je rodila v novomeški bolnišnici 21. septembra 1982. Tretji dan po porodu so ji rekli, da je njena punčka umrla zaradi pljučnice in da jo bodo pokopali v skupno grobnico na Žalah v Ljubljani. Čez čas so od novomeške komunale dobili račun za pokop otroka, kot da je pokopana na pokopališču v Novem mestu. "Pokazali so nam grob, kjer naj bi bila pokopana, a ne vemo, če je v grobu res ona," je povedala in dodala, da si želi, da se grob čim prej odpre in naredi analiza DNK.

Po carskem rezu

Zgodba Mimice Žibert se je začela 12. novembra 1980, ko je v celjski bolnišnici rodila sina s carskim rezom. Po 15 urah, ne da bi otroka videla, so ji najprej povedali, da je umrl zaradi težav s srcem, kasneje pa, da je umrl zaradi pljučnice. "V bolnišnici sem ostala še 12 dni, nihče se z mano ni ukvarjal. Rekli so, da ga bodo oni pokopali," je dejala in dodala, da čuti, da njen otrok ni umrl.

V nadaljevanju so poslanci pričam zastavljali nekaj vprašanj. Predraga Bakovića (SD) je zanimalo, ali je imela Jurc kakšne težave med nosečnostjo oziroma ali je vedela, da nosi dvojčka. Za to je izvedela šele po porodu. Aleksander Reberšek (NSi) je predlagal, da komisija zasliši tudi osebe, ki so bile vpletene v omenjene primere.

