Čadonič Špelič ostaja podpredsednica, Dvornik na čelo sveta stranke

9.11.2024 | 08:15 | B. B.

Ljubljana - V Ljubljani so se na konstitutivni seji včeraj sestali člani sveta NSi in izvolili nove člane ožjega vodstva stranke. Na predlog predsednika Mateja Tonina so bili na mesto podpredsednikov imenovani dr. Vida Čadonič Špelič, Janez Cigler Kralj, ki sta to funkcijo opravljala že doslej, prvič pa je v tej funkciji Jernej Vrtovec, dosedanji predsednik sveta stranke. Po novem bo to funkcijo opravljal novomeški občinski svetnik in predsednik občinskega odbora stranke Marko Dvornik, za namestnico predsednika sveta NSi pa je bila imenovana Nataša Juhart.

Marko Dvornik in Vida Čadonič Špelič (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Glavni tajnik stranke ostaja Robert Ilc.

Trije novi člani Izvršilnega odbora, ki so imenovani na predlog predsednika stranke so postali: dr. Urška Lampret, Matjaž Trontelj in dr. Janez Pogorelec

