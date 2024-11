družabno

Ember s predpremiero

9.11.2024 | 12:55 | Renata Mikec

Foto: Boštjan Pleskovič

Glasbena skupina Ember bo v prostoru za vaje skupine Dan D v Regrči vasi pri Novem mestu pripravila predpremiero novega albuma Razgaljena. S svojimi oboževalci iz vrst novinarjev in promotorjev bodo tako 9. novembra ob 20. uri delili zaokroženo celoto truda, ljubezni in veselja. Na plošči je svoj prostor našlo deset novih skladb, ki so s pomočjo producentov Petra Penka, Boruta Antončiča in Igorja Ilića zapisi kraja, časa in ljudi, ki obdajajo to vzpenjajočo se glasbeno skupino. Z zasedbo Ember – na fotografiji (od leve proti desni) so Nejc Hodnik, Nik Švalj Pleskovič, Jan Poreber in Davor Vovko – bo na dogodku tudi radijski voditelj Vala 202, sicer tudi sam glasbenik, Maj Valerij, ki bo obiskovalce po »embersko« vodil skozi večer. Uradna predstavitev albuma pa bo 16. novembra v klubu Lokal Patriot v Novem mestu.

