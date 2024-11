posavje

S tesno večino sprejeli spremembe proračuna za 2025

8.11.2024 | 16:00 | D. Stanković

Krško - Krški občinski svetniki so na četrtkovi 16. redni seji med drugim soglasno potrdili osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem, predlog letnega programa športa za leto 2025, predlog investicijske dokumentacije za prenovo gradu Rajhenburg (projekt Grajske sanje) ter nekaj premoženjsko pravnih zadev. Soglasno so sprejeli tudi drugi rebalans proračuna za leto 2024, bistveno manj soglasni pa so bili pri predlogu sprememb proračuna za leto 2025. Slednjega so izglasovali s komajda zadostno večino, 13 svetnikov je glasovalo za predlagane spremembe, dvanajst jih je bilo proti.

Glasovanje o spremembi proračuna za leto 2025. (Foto: D. S.)

Proračun za leto 2024 je bil sprejet decembra 2024, prvi rebalans pa maja letos. Kot je pojasnil vodja oddelka za finance Peter Planinc, je drugi rebalans potreben zaradi znižanja planiranih prihodkov za 1,7 milijona evrov, odhodkov pa za skoraj 3,8 milijona evrov, pri čemer se investicijski odhodki znižujejo za 3,5 milijona evrov. Po spremembi se je tako proračun za 2024 na prihodkovni strani znižal na 46,9 milijona evrov in na odhodkovni strani pa na 48,9 milijona evrov.

»Nižji obseg odhodkov je načrtovan predvsem zaradi zamika dinamike financiranja oziroma realizacije projektov v okviru Načrta razvojnih programov (NRP),« je dejal Planinc. Zaradi zamika financiranja projektov NRP se v letu 2024 znižujejo transferni prihodki (sredstva iz državnega proračuna in EU skladov) za 2,1 milijona evrov in tako po rebalansu znašajo 3,3 milijona evrov.

Peter Planinc, vodja občinskega oddelka za finance. (Foto: D. S.)

Med drugim se zamikajo financiranja projektov Bazen Krško, izgradnja komunalne infrastrukture v PC Vrbina, gradnja OŠ Mihajla Rostoharja, večstanovanjski objekt Žlapovec, rekonstrukcija nadhoda na železniški postaji Krško, sanacija škode na občinskih objektih po lanskem avgustovskem neurju ter prizidava zdravstvene postaje Senovo. Več sredstev pa bo v rebalansu predvidenih med drugim za rekonstrukcijo Lovske ceste – Brestanica 2. Faza, ureditev parkirišča pri pokopališču v Leskovcu, sončne elektrarne na stavbah v lasti občine in javnih zavodov.

Ker bodo investicije v letošnjem letu realizirane v manjšem obsegu, tudi ni potrebno dolgoročno zadolževanje občine v sprva predvideni višini dva milijona evrov.

Ajda Štrucl, direktorica OU, župan Janez Kerin in sodelavec OS Tomaž Petan. (Foto: D. S.)

Z za las potrjeno spremembo proračuna za leto 2025 pa se prihodki, zlasti na račun postavke »drugi nedavčni prihodki«, zvišujejo za okoli dva milijona evrov na 57,7 milijona evrov. Odhodki se zvišujejo za 4,4 milijone na 61 milijonov evrov, predvsem na račun investicijskih odhodkov, ki so posledica omenjenega zamika investicij. Investicijski odhodki so planirani v višini 28,4 milijona evrov, največ odhodkov pa je predvidenih za naložbe v športne objekte in prometno infrastrukturo, med drugim za Bazen Krško (povišanje za 2,7 milijona evrov na 9 milijonov evrov), pešmost preko Save (povišanje za 1,74 milijona evrov), rekonstrukcija ceste Zdole-krško, investicijska dela na CKŽ 14 (stavba UE), širokopasovno omrežje.

Zaradi zamika večjih investicij iz leta 2024 v 2025 se bo zamaknilo tudi dolgoročno zadolževanje. To je v letu 2025 po novem predvideno v višini štiri milijone evrov.

Svetnica Janja Starc (Obrtno-podjetniška lista) je pri obeh točkah proračuna vložila tudi amandmaja za povišanej sredstev za po njenih besedah s strani občine močno podhranjeno malo gospodarstvo, a ju je župan zavrnil kot »nedopustna«. Svetnica Brigita Piltaver Imperl (Giabnje Svoboda) se je spraševala, ali Krško res potrebuje dva nova pešmosta (kerozinski most in pešmost proti Vidmu). Direktorica občinske uprave Ajda Štrucl ji je odgovorila, da želi imeti občina pripravljenih čim več projektov, ko bodo objavljeni sofinancerski razpisi.

Občinske svetnice Ivanka Černelič Jurečič (v ospredju), Janja Starc (desno) in Brigita PIltaver Imperl (v ozadju) so med bolj aktivnimi člani in članicami v občinskem svetu. (Foto: D. S.)

Tamara Vonta (Gibanje Svoboda), ki je v svetniških vrstah zamenjala Aleša Stoparja in se je seje udeležila prvič, pa je opozorila, da bi morala imeti občina najprej vizijo in na njeni osnovi pripravljati projekte, ne pa jih pripravljati zgolj zaradi razpisov. Župan Janez Kerin ji je odgovoril, da občina ne pripravlja razpise na pamet, pač pa sledi strategiji razvoja občine, sprejete še v prejšnjem mandatu.

Vonta je tudi opozorila na pomanjkanje vizije na kulturnem področju, navkljub sprejeti strategiji. »Imamo strategijo na tem področju, a je zelo boleče videti, da so nas sosednje Brežice tudi pri tem prehitele. Imamo infrastrukturo in kadrovski potencial, pa se ne obrnemo. Tako so nas, denimo, prehiteli s filmskim festivalom. Poleg tega je Krško tudi mesto, kjer so nastajale prve slovenske knjige in bi moralo biti po tem prepoznano. Imamo veliko kulturno bogastvo, zato bi morali delati predvsem na teh trdnih temeljih,« je še dejala Vonta.

‹ nazaj