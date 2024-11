kultura

Prva šola je stara dvesto let

8.11.2024 | 11:30 | M. L.

Brežice - V Slomškovem domu v Brežicah so včeraj odprli ulično razstavo 200. obletnica prve šolske stavbe v Brežicah, v kateri je avtor Boštjan Kolar iz Posavskega muzeja Brežice pregledno predstavil pomembne mejnike v zgodovini poučevanja otrok v Brežicah, preden so zgradili stavbo sedanje osnovne šole Brežice.

Milan Kšela

Prvo šolsko stavbo, ki je zdaj v lasti Župnije Brežice in v kateri je zdaj Slomškov dom, so v zadnjih letih že v veliki meri obnovili. Tako ureditev objekta je prizadevno vodil župnik Milan Kšela, kar sta ob včerajšnjem odprtju razstave poudarila v nagovorih tudi sedanji brežiški župnik Ivan Šumljak in župan občine Brežice Ivan Molan. Kot je povedal Kšela, je župnija stavbo pridobila v sodelovanju z občino, najprej z županom Andrejem Vizjakom in potem s sedanjim županom Ivanom Molanom; občina je namreč soglašala z menjavo nepremičnin.

Boštjan kolar

Zbrane so nagovorili še Boštjan Kolar, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, predsednik Društva 1824 Jurij Žnideršič, predsednik Društva zbirateljev Verigar Brežice Vekoslav Krahulec in ravnateljica Osnovne šole Brežice Mateja Hadler.

Pevski zbor OŠ Brežice

Nastopili so učenci Osnovne šole Brežice.

Razstavo, ki je na ogled do 30. aprila 2025, je pripravil Posavski muzej Brežice v sodelovanju z Društvom 1824, Župnijo Brežice, Društvom zbirateljev Verigar Brežice in Osnovno šolo Brežice.

Društvom Verigar je razstavo pospremilo s priložnostnim poštni žigom, ki je na voljo do 21. novembra na pošti v Brežicah, ter znamko in razglednico.

