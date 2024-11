kronika

FOTO: Rešili poškodovano sovo, ogenj s kompostnika na smreko

8.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.34 so ob gramoznici Boršt v brežiški občini gasilci PGD Skopice s tehničnim posegom rešili poškodovano sovo iz grmičevja in jo predali v oskrbo predstavniku DOPPS-a.

Foto: PGD Skopice

Foto: PGD Skopice

Vojni ostanki

Ob 10.10 je občan pri naselju Breg, občina Sevnica, pri gradbenih delih naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so minometno mino in pehotno strelivo nemške izdelave, vse iz II. svetovne vojne, odstranili in varno uničili na kraju.

Zagoreli odpadki v kompostniku

Ob 17.27 so v kraju Gabrje, občina Brežice, zagoreli odpadki v kompostniku. Požar se je razširil na bližnjo smreko. Požar so pogasili gasilci PGD Gabrje.

Foto: PGD Gabrje

Foto: PGD Gabrje

Goreli komunalni zabojniki

Ob 19.11 je na Semiški cesti v Črnomlju gorel komunalni zabojnik. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili goreči zabojnik.

Ob 4.30 so zidi v Stranski vasi pri Novem mestu goreli komunalni zabojniki. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili štiri zabojnike, ki so bili v požaru uničeni.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 4.PROTI OSOLNIKU;

- od 8:00 do 15:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL, izvod 2.SAMOSTOJEČA OMARICA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, izvod 3.MALI OREHEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE 1981, TP DRAMA 1981;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP DOBRAVICA 1963, TP GOR. BREZOVICA 1996, TP RAZDRTO 1994, TP VRH PRI ŠENTJERNEJU 1994, TP KARLOVČEK;

- od 10:30 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠKOVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVO, izvod 2.GOR. PREPREČE;

- od 8:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE 2, TP GORENJI VRH, TP GORENJI VRH 2, TP SVETINJE in TP DOLENJI VRH;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, izvod 2.REPČE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1 na izvodu PEKARNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ , izvod 8.NASELJE PRI POŠTI;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM, izvod 1.PROTI METLIKI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU, izvod 2 Proti Kloštru.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Novo Zabukovje, Zaloka, Žunovec in Srasle; od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stara gora 1, nizkonapetostno omrežje – Smer Praprotnica; od 10:30 do 12:30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Jesenice Mokronog, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v vrheh; od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Bogneča vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Železne jame med 9.00 in 10.00 uro in na območju TP Sela 2 med 11.00 in 13.00 uro; na območju TP Gaberje, Zgornje Gaberje med 7.00 in 8.00 ur, med 13.00 in 14.00 uro ter med 14.15 in 15.00 uro; na območju TP Dobova vozovna med 7.00 in 14.00 uro ter med 14.15 in 15.00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Sevnica Dobrava, nizkonapetostno omrežje – Jeke med 9.00 in 14.00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Drenovec Senuše, nizkonapetostno omrežje – Drenovec, Senuše med 8.30 in 14.00 uro.

