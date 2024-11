dolenjska

S pametnim sistemom do ugodnejših vstopnic za Bazen Novo mesto

8.11.2024 | 10:00 | M. K.

Novo mesto - V Novem mestu širijo storitve pametnega sistema Sitium, ki je uporabnikom na voljo kot aplikacija za mobilne telefone in kot fizična kartica ter nudi poenostavljen in lažji način uporabe javnih storitev. Sitium že nekaj časa omogoča plačevanje parkirnine, nakup mesečne in enkratne vozovnice za mestni potniški promet, po novem pa tudi ugodnejši nakup enkratne, mesečne, sezonske ali celoletne vstopnice za Bazen Novo mesto, so sporočili z rotovža.

Bazen v Češči vasi (Foto: MONM)

Na Bazenu se uporabniki izkažejo z brezplačnim Sitium članstvom in dokazilom o prebivališču v Mestni občini Novo mesto, v kolikor tega podatka še nimajo vpisanega v sistemu Sitium.

Aplikacijo Sitium uporabniki brezplačno naložijo na mobilne telefone, s sredstvi oziroma dobroimetjem pa jo napolnijo prek mobilne denarnice VALU. Aplikacija ponuja enostaven način plačevanja kot vrsto koristnih novic in informacij, pred prvim nakupom vozovnice pa se morajo uporabniki najprej zglasiti na enem od prodajnih mest, da opravijo identifikacijo. Prodajno mesto Bazen Novo mesto je odprto vsak delovni dan med 8. in 21. uro in v soboto med 8. in 18. uro.

Pametni sitem Sitium predstavlja pomemben korak na poti uresničevanja vizije pametne skupnosti, ki jo skupaj s partnerji razvija Mestna občina Novo mesto, še dodajajo na občini. Poleg uporabe in plačila parkiranja ter mestnega potniškega prometa bo Sitium v prihodnje dopuščal tudi plačevanje različnih ostalih storitev, kot so vstopnina na dogodke, knjižnične storitve in izposoja koles, občina pa bo uporabnike lahko obveščala tudi o pomembnih informacijah o razpisih, vpisih v vrtce, o kakovosti zraka in podobno.

