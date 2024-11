gospodarstvo

Priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Tem Čatežu

7.11.2024 | 14:50 | M. Ž.

Otočec - Na današnjem 17. dnevu ravnanja s človeškimi viri, ki ga je na Otočcu pripravila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), je priznanje »Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine za leto 2023« prejelo podjetje Tem Čatež s Čateža v trebanjski občini.

Predstavniki podjetja Tem Čatež s predsednikom GZDBK mag. Markom Gorjupom (Foto: M. Ž.)

V uvodu tradicionalnega dogodka, ki je tokrat nosil naslov »Pokojninsko invalidska zavarovanja v Sloveniji«, sta prisotne pozdravila nagovorila predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK Nina Nikić iz podjetja Adria Dom in direktor GZDBK Tomaž Kordiš.

V strokovnem delu dneva je Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ, v predavanju govoril o stanju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji ter predvidenih sprememb v prihodnosti, Erika Križnar iz svetovalno izobraževalnega centra Agilia pa je imela predavanje z naslovom »Iz statične v razvojno miselnost: gradimo kulturo rasti.«

O prejemniku priznanja

Priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri je predstavnikom podjetja Tem Čatež - Tatjani Bregar, Andreju Železniku, Vincencu Vovku in Danilu Fištru - izročil mag. Marko Gorjup, predsednik GZDBK. Predsednica ocenjevalne komisije Dori Silvija Gorenc, direktorica kadrovskega sektorja podjetja Krka, pa je dejala, da »s priznanjem, ki ga danes podeljujemo, izražamo spoštovanje do podjetja, ki s svojimi inovativnimi in skrbno premišljenimi pristopi ter odgovornim poslovanjem postavlja zgled celotni poslovni skupnosti. Podjetje TEM Čatež se izkazuje s svojimi dosežki, posodobitvami in inovativnimi rešitvami, ki v središče postavljajo človeka.«

Predsednica ocenjevalne komicije Dori Silvija Gorenc je prebrala utemeljitev priznanja.

Kot je v obrazložitvi zapisala ocenjevalna komisija, v podjetju Tem Čatež, vodilnemu slovenskemu proizvajalcu stikal in vtičnic lastne blagovne znamke, ki je lani praznovalo 50-letnico delovanja, uporabljajo sodobno tehnološko opremo, ki jo nenehno posodabljajo in sledijo trendom moderne proizvodnje, razvoj lastnih proizvodov in izboljšav obstoječih programov pa so plod lastnega znanja in idej. V zadnjih desetih letih beleži nenehno rast prodaje in prihodkov, pri čemer več kot 60 odst. prodaje ustvari na izvoznih trgih. Rasti sledijo tudi na področju zaposlovanja, saj so v zadnjih petih letih povečali število zaposlenih za 19 odst., konec lanskega leta je bilo 169 zaposlenih, danes jih je že 175.

»Uspešnost podjetja izkazujeta tudi podatka, da sta dobičkonosnost in dodana vrednost na zaposlenega nad slovenskim povprečjem. Družba je prejemnica več certifikatov s področja upravljanja sistema kakovosti, ravnanja z okoljem in drugih. Med drugim je prejemnica nagrade za Zlato inovacijo leta 2012, finalist izbora Tovarna leta 2022, prejemnica priznanja GZDBK ob lanskoletni 50. obletnici družbe in otvoritvi novih prostorov ter prispevku h gospodarskemu razvoju v regiji. Poleg tega je družba močno vpeta v lokalno okolje,« je navedla.

Celovit razvoj zaposlenih

Strategija družbe na področju človeških virov je usmerjena v nenehno ustvarjanje odličnega, zaposlenim prijaznega in ustvarjalnega delovnega okolja, s stimulativnim sistemom nagrajevanja, so poudarili. »Strokovna služba skrbi za strateško načrtovanje, razvoj kadrov in vključevanje zaposlenih v različne projekte in procese. Podpira in razvija celovito kadrovsko strategijo, ki zagotavlja, da podjetje ne le ohranja, temveč tudi nadgrajuje standarde na področju ravnanja s človeškimi viri.«

O podjetju ter oblikovanju in negovanju odnosa med zaposlenimi se je s Tatjano Bregar in Andrejem Železnikom iz Tem Čatež pogovarjala Irena Potočar Papež.

Zavedajo se pomena celovitega razvoja svojih zaposlenih. Vzpostavili so vodstveno akademijo »Vzornik« za mlade trenutne vodstvene kadre in tiste, ki so potencialni nosilci prihodnjih vodstvenih vlog. Poseben poudarek pa namenjajo tudi podpori starejšim zaposlenim. Tako so v okviru projekta ASI, ki spodbuja razvoj karier in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, so zasnovali vrsto aktivnosti, ki vključujejo promocijo zdravja in varnosti na delovnem mestu, ergonomijo, prilagoditev delovnih pogojev, fleksibilnost delovnega časa ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. »Te aktivnosti ne prispevajo le k boljšemu zdravju in počutju starejših zaposlenih, temveč tudi k prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije, kar krepi organizacijsko kulturo in povezuje vse zaposlene,« je komisija med drugim zapisala v obrazložitvi.

Ključno vlogo pri razvoju in rasti podjetja je imel dolgoletni direktor družbe Andrej Bajuk, ki je v začetku lanskega leta nepričakovano in veliko prezgodaj umrl, uspešno zgodbo podjetja pa nadaljuje naslednik Dejan Bjelobaba, ki je bil pred tem njegov svetovalec.

Strokovni dan Sekcije za ravnanje s človeškimi viri je povezovala Irena Potočar Papež.

Celotna utemeljitev prejemnika priznanja družbe Tem Čatež je objavljena v priponki.

‹ nazaj