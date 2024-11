novice

Plačila za opravila pred preklicem referenduma o Jeku 2

7.11.2024 | 13:30 | STA

Ljubljana/Krško - Državna volilna komisija je določila višino nadomestil, ki pripada volilnim komisijam za obdobje trajanja opravil za izvedbo posvetovalnega referenduma o izvedbi projekta Jek 2. Stroški za vsa opravila pred preklicem referenduma znašajo skupaj približno 310.000 evrov, so danes sporočili.

Kot so pojasnili, ti stroški poleg nadomestil za opravljeno delo za posvetovalni referendum o novi nuklearki v Krškem (Jek 2), ki ga je DZ preklical, ker so mu predlagatelji na podlagi medijskih objav in očitkov umaknili podporo, vključujejo poštne storitve, prevod volilnega gradiva, informacijske storitve za vzpostavitev vlog za druge načine glasovanja na spletnem portalu eUprava in podobno.

Članom in tajnikom volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter njihovim namestnikom zaradi dela v volilnem organu med 14. in 25. oktobrom po odločitvi Državne volilne komisije pripada 25 odstotkov nadomestila, določenega s pravilnikom o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu.

V skladu s pravilnikom se za izvedbo referendumskih opravil višina enkratnega nadomestila za predsednika in njegovega namestnika določi največ v višini 21 odstotkov osnovne plače predsednika ustavnega sodišča, za člane in njihove namestnike pa največ v višini osem odstotkov osnovne plače predsednika ustavnega sodišča. Za člane volilnih komisij volilnih enot se za referendum določi nadomestilo v višini 90 odstotkov omenjenega nadomestila.

Predsednikom in tajnikom okrajnih volilnih komisij ter njihovim namestnikom bo pripadlo bruto nadomestilo v višini 319,61 evra, članom okrajnih volilnih komisij in njihovim namestnikom pa v bruto višini 121,76 evra. Predsednikom in tajnikom volilnih komisij volilnih enot ter njihovim namestnikom bo pripadlo bruto nadomestilo v višini 287,65 evra, članom volilnih komisij volilnih enot in njihovim namestnikom pa v bruto višini 109,58 evra.

Skupaj bo strošek za omenjena nadomestila (približno 221.000 evrov), nadomestila članom Državne volilne komisije (približno 13.000 evrov) ter nadomestila informatikom in računovodjem (približno 24.000 evrov) znotraj okrajnih volilnih komisij znašal približno 258.000 evrov, so še navedli v Državni volilni komisiji.

‹ nazaj