VIDEO: Vse, kar si ženska želi

7.11.2024 | 14:00 | Renata Mikec

Foto: LiparDesign

Vse, kar si ženska želi je naslov nove skladbe Nine Berger iz Krškega. Posavka v novi skladbi v ospredje postavi žensko, ki ne bi smela nikoli znižati standardov samo za to, da ne bi bila osamljena. Kot pravi, se brez pristne ljubezni tišina v srcu lahko še poglobi. Nina, sicer tudi velika ljubiteljica muzikalov, je glasbenica, ki že nekaj let intenzivno raziskuje svoj glas in pevski izraz. Z glasbo se je ukvarjal že njen pokojni dedek Franjo Berger, ki je bil izvrsten glasbenik in skladatelj. Čeprav ga zaradi njegove prezgodnje smrti osebno ni imela priložnosti spoznati, je prepričana, da ji je ljubezen do glasbe v zibko položil prav on. Na poti skozi ustvarjanje je hvaležna tudi odličnemu glasbeniku Matjažu Predaniču, Brežičanu, s katerim sodelujeta na glasbenih projektih in je zaslužen za to, da njene ideje zaživijo.

