Krka do šeste zaporedne zmage v DP

7.11.2024 | 09:00 | STA; M. K:

Foto: KK LTH Castings

Škofja Loka - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige OTP banka premagali LTH Castings z 88:69 (27:13, 46:26, 69:46).

Brady Skeens

* Dvorana Poden, gledalcev 100, sodniki: Majkič (Hrastnik), Oprčkal (Vojnik), Savić (Brežice).

* LTH Castings: Dornik 11 (1:2), Mesiček 10 (5:6), Jugovic 4, Lampret 11, Popović 3 (1:2), Đorđević 2 (2:2), Misson 9, Rudović 5 (1:3), Ahmedović 14.

* Krka: Mirtić 11 (1:2), Persons 2, Špan 17 (2:2), Cerkvenik 11, Skeens 12 (2:4), Smrekar 11, Klobučar 17 (5:6), Čebašek 7.

* Prosti meti: LTH Castings 10:15, Krka 10:14.

* Met za tri točke: LTH Castings 9:29 (Misson 3, Lampret 3, Ahmedović 2, Mesiček), Krka 10:28 (Špan 3, Cerkvenik 3, Klobučar 2, Smrekar, Čebašek).

* Osebne napake: LTH Castings 17, Krka 18.

* Pet osebnih: /.

Žak Smrekar

Košarkarji Krke so niz zmag v ligi OTP banka podaljšali na šest tekem. Po porazu na uvodu prvenstva so včeraj v sedmem krogu v Škofji Loki premagali LTH Castings z 88:69.

Čeprav so Novomeščani na Gorenjsko pripotovali z vsega desetimi igralci, so vprašanje zmagovalca praktično rešili že v prvem polčasu, ki so ga dobili z dvajsetimi točkami razlike.

Pri Krki je imelo šest igralcev dvomestno število točk, po 17 sta jih dosegla Jaka Klobučar (met iz igre 5:7) in Jan Špan (trojke 3:7), za LTH Castings, ki je doživel četrti zaporedni poraz v DP in je z izkupičkom 1-6 na dnu razpredelnice, pa je bil najbolj učinkovit Emir Ahmedović (14 točk, 9 izgubljenih žog).

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam fantom za zmago, pa tudi Škofji Loki za dober drugi polčas. Ne maram, da igramo tako, kot po tem, ko smo povedli za 20 točk. A pridejo tudi take tekme. Solidno smo odigrali. Bili smo brez nekaterih igralcev, nekateri so bili poškodovani, a smo dali vse od sebe in zasluženo zmagali. Loki želim vse najboljše v nadaljevanju sezone.«

Krkaši imajo v domači ligi torej šest zmag in poraz, v prihodnjem krogu pa bodo v sredo, 13. 11., gostili Rogaško. Še prej jih v ponedeljek, 11. 11., ob 18.00 čaka zelo pomembna tekma ABA lige, ko v Novo mesto prihaja beograjski FMP.

* Izidi, 7. krog:

- sreda, 6. november:

LTH Castings - Krka 69:88 (13:27, 26:46, 46:69)

- sobota, 9. november:

13.00 Zlatorog Thermana - Kansai Helios

19.00 Rogaška - ECE Triglav

19.00 GGD Šenčur - Terme Olimia

- nedelja, 10. november:

20.00 Ilirija - Šentjur

* Lestvica:

1. Krka 7 6 1 611:485 13

2. Kansai Helios 6 5 1 459:391 11

3. Terme Olimia Podčetrtek 6 5 1 468:440 11

4. Šentjur 6 4 2 430:458 10

5. Ilirija 6 3 3 478:475 9

6. Rogaška 6 2 4 443:448 8

7. GGD Šenčur 6 2 4 444:471 8

8. ECE Triglav Kranj 6 2 4 410:458 8

9. LTH Castings 7 1 6 500:550 8

10. Zlatorog Thermana Laško 6 1 5 446:513 7

