družabno

VIDEO: Plateau in Žalostno dekle

6.11.2024 | 10:30 | Renata Mikec

Dolenjska glasbena skupina Plateau je z novim singlom Žalostno dekle in s spremljajočim videospotom na poti do svojega drugega albuma. Ta bo luč sveta ugledal v začetku prihodnjega leta. Zasedba, ki se vztrajno uveljavlja med ljubitelji pop rocka in alternativne glasbe, je že zdaj požela veliko zanimanja, predvsem zaradi edinstvene kombinacije melodičnosti in globokih besedil. Tudi Žalostno dekle je s čustvi nabita pesem. Besedilo in glasbo je ustvaril Gašper Turk, ki pravi, da gre za melanholično polnočno zgodbo, odeto v toplo zlato prepletajočih se instrumentov. Produkcijo pesmi je prevzel Gregor Bajc, ki je poskrbel, da je komad tehnično dovršen, hkrati pa je ohranil pristno energijo skupine. Zasedba je pred kratkim gostovala na Valu 202 in v živo odigrala jutranji koncert pri Andreju Karoliju. Od tam je tudi fotografija, na kateri so v družbi Stražana Roberta Krena, zaposlenega na RTV Slovenija, kjer opravlja delo vodje tehnične podpore Simfoničnega orkestra in Big banda RTV Slovenija.

