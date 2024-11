kronika

Ukradli 20 kokoši, na Dvoru pa vlomili v gostilno



6.11.2024 | 09:20 | M. K.

Na Slinovcah na območju Krškega je v noči na torek nekdo vlomil v ograjen prostor in ukradel 20 kokoši. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 200 evrov, danes poročajo s PU Novo mesto.

V minuli noči je na Dvoru nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Policisti opravljajo ogled in preiskujejo vse okoliščine vloma.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. R.)

Na Šegovi ulici v Novem mestu je sinoči med 19. in 21. uro nekdo na parkirnem prostoru izobraževalne ustanove vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z gotovino. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Na območju Brezovske Gore je v noči na torek neznanec vlomil v dve počitniški hiši. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomi.

Prehitri na avtocesti

Na Obrežju so policisti včeraj okoli 15. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda superb slovenskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 54 km/h. 53-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve izrekli globo.

Nekaj po 17.30 so prav tako na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat slovenskih registrskih oznak, ki je vozil 185 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 55 km/h. 35-letnemu kršitelju so izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rakovec) včeraj prijeli 13 državljanov Maroka, 12 Sirije, sedem državljanov Bangladeša in Egipta, pet Nepala, štiri Afganistana, tri Mongolije, dva državljana Iraka in Turčije, državljana Pakistana in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Maroka in dva iz Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 193 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

