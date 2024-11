dolenjska

V treh dneh porabili že pol denarja

5.11.2024 | 14:40 | L. Markelj

Šentjernej - Nenadzorovano razmnoževanj mačk je vsesplošen problem in končno so se ga lotili tudi v občini Šentjernej. Najučinkovitejši ukrep za nadzor sta sterilizacija mačk in kastracija mačkonov; občina se je v sodelovanju z Veterinarsko ambulanto KikiRiki odločila organizirati in sofinancirati preventivno akcijo z namenom spodbujanja odgovornega lastništva živali.

Katarina Ponikvar z zapuščeno mucko, ki so jo prinesli v njihovo ambulanto. (Foto: L. M.)

Katarina Ponikvar iz Veterinarske ambulante KikiRiki je te akcije vesela; več kot zadovoljna je nad odzivom občanov, saj je že v prvih treh dneh akcije pošla polovica bonov. »Tudi naša ambulanta je šla lastnikom malih živali naproti in je znižala te storitve za deset odstotkov. Vsaka mucka ob posegu dobi tudi vrečko presenečenja – kako hrano ali igračko,« pove Katarina Ponikvar. Kastracija (z bonom sofinanciranja) zdaj lastnika stane 16,80 evra, sterilizacija pa 30 evrov.

Akcija sofinanciranja sterilizacije mačk in kastracije mačkonov bo trajala do 6. decembra oz. do porabe občinskih sredstev, to je tri tisoč evrov.

